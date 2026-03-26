Carolina Marín y el coraje de saber decir basta

Existen pocos días realmente señalados en la carrera de un deportista profesional. El debut, la primera victoria, la más sufrida, la más disfrutada… Pero hay un día clave para todos, la retirada. Saber cuándo ha llegado ese momento y, sobre todo, cómo afrontarlo, parece prácticamente imposible de predecir. Diría incluso que es una de esas decisiones que no pueden ser incorrectas, porque cuando llegan es porque ya han sucedido por dentro.

Para Carolina Marín, hoy es ese día. La campeona onubense ha anunciado a través de un vídeo publicado en sus redes sociales que no volverá a competir. Una decisión difícil, dolorosa e inevitable, que llega además en un momento especialmente simbólico del calendario, a las puertas del Europeo de bádminton, previsto del 6 al 12 de abril en Huelva, su tierra natal, donde soñaba con despedirse en la pista, con su gente.

Pero no ha podido ser. La lesión que arrastra desde los Juegos Olímpicos de París 2024 ha terminado por marcar el final. El dolor era tal que ya no le permitía entrenarse con normalidad ni seguir trabajando en pista. En febrero, Carolina decidió operarse una última vez del menisco en un último intento de llegar a Huelva. Quiso resistir. Quiso persistir. Quiso regalarse una despedida sobre la pista. Sin embargo, como ella misma ha reconocido en su comunicado, “en la vida las cosas no siempre pasan como queremos, pero tenemos que aceptarlo”.

Y eso es precisamente lo que ha hecho, aceptar lo que no puede cambiar. Su cuerpo ha dicho basta, y Carolina ha vuelto a demostrar la fortaleza y la valentía de quien sabe poner punto final a una carrera irrepetible. Porque retirarse también exige coraje. A veces, incluso más que competir.

La imagen de su caída en París 2024 sigue grabada en la memoria de todos. Cuando el menisco externo reventó y el ligamento cruzado de su rodilla derecha se rompió por segunda vez, el gesto de Carolina y sus lágrimas ya anticiparon que aquel podía ser el final. Tenía el partido prácticamente ganado, pero el deporte, a veces, no entiende de justicia. Aquella fue la lesión más dura de las tres que ha sufrido y la que terminó por llevarla a un límite físico insostenible.

De algún modo, Carolina ya se retiró aquel día sobre la pista de París. Con solo 32 años, deja atrás una trayectoria que la consagra como una leyenda del deporte europeo y como una de las deportistas más importantes y reconocibles de nuestro país. No solo por sus títulos, sino por todo lo que cambió. Carolina no fue simplemente una campeona, cambió la historia de su deporte.

En 2018 se convirtió en la primera mujer en conquistar tres títulos mundiales. Un hito gigantesco que fue igualado años después por la japonesa Akane Yamaguchi. Carolina también ha sido la única mujer no asiática capaz de consolidarse en el número uno del ranking mundial. Logró lo que parecía imposible, dominar un deporte históricamente reservado a Asia desde un país sin tradición en el bádminton.

PARÍS, 04/08/2024.- La jugadora española Carolina Marín celebra un punto ganado ante la china Bing Jiao He durante su partido de semifinales de bádminton femenino individual de los Juegos Olímpicos de París en el pabellón a Chapelle Arena este domingo en la capital francesa. EFE/ Miguel Gutiérrez. seleccion españa. juegos olimpicos 2024 paris. accion / Miguel Gutiérrez / EFE

Por eso su retirada no puede leerse solo desde la tristeza. También hay algo profundamente admirable en la madurez con la que ha sabido escuchar a su cuerpo y aceptar sus límites. Esa, quizá, sea otra gran lección que deja Carolina Marín, entender que la fortaleza no siempre consiste en seguir, sino también en saber parar.

Carolina seguirá vinculada al deporte desde otros ámbitos. Y esa también es una gran noticia. Porque las leyendas no desaparecen cuando dejan de competir, simplemente encuentran otra forma de permanecer.

Solo queda agradecer su valiosa aportación al deporte español. Agradecer su ejemplo. Agradecer su carácter indomable. Agradecer una carrera que ha inspirado a generaciones enteras y que convirtió a una niña de Huelva en una leyenda universal del bádminton.

A partir de hoy, Carolina Marín ya no volverá a competir. Pero hace mucho tiempo que dejó de jugar solo para ganar partidos. Carolina jugaba para cambiar la historia. Y eso, ya nadie podrá quitárselo.