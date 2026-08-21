Carlos Sainz, “sí, sí: Williams”

Puede que algunos de ustedes (que ya tenemos una edad, oigan) recuerden un spot televisivo de los años 80 de una marca de desodorante con el que se hizo popular la coletilla “Sí, sí Williams”.

Esta semana hemos sabido que tanto Alex Albon como Carlos Sainz han vuelto a dar su “sí” a Williams, y Max Verstappen también ha renovado su confianza en Red Bull por otros cuatro años más.

El caso del neerlandés supone un cerrojazo a todas las teorías sobre su permanencia en la F1 y, a la vez, clarifica mucho más el panorama en la parrilla de los GP especialmente de cara a la próxima temporada.

Su continuidad con los energéticos dará una cierta estabilidad a las alineaciones de las escuderías para 2027, y quien sabe si acaso incluso más allá de esa fecha.

El ejemplo lo encontramos en el anuncio de la renovación de Albon y Sainz con los de Grove.

Mucho se ha especulado sobre la prolongación del contrato del español con los coches azules. No falta quien apunta que si se ha materializado es porque a Carlos no se le ofrecían otras alternativas. Sólo él y su entorno conocen la realidad de la situación.

Pero ante las opciones que quedaban aparentemente en la parrilla, y suponiendo que la hipótesis de un contrato multianual en torno al cual hay quien asevera que estamos hablando de un sueldo de 30 millones de euros, pienso que Sainz ha hecho bien asegurándose su futuro en la F1.

Que el pesado coche británico no sólo no es una maravilla, sino que incluso sufre en el “batallón de los torpes” de la parte baja de la clasificación es sabido por todos. El mismísimo 'Smooth operator' lo ha reconocido con unas críticas declaraciones que sorprendieron en su discreto proceder habitual, y que entiendo que ahora con su “renovación de votos” deberán ser dosificadas con un filtro más denso en coherencia con el encadenamiento del nuevo contrato.

Ahora es muy fácil afirmar que Carlos debía haber aceptado las propuestas de “una sola temporada” que aseguran llegaron a finales del 2025 por parte de Audi y tal vez de Mercedes (lo que en este supuesto pongo en duda). Y creer que ha sido Williams quien le ha tendido la mano generosamente al español me parece reduccionista como poco.

Si acaso han sido Carlos y Alex quienes con su renovación han prolongado la agonía de James Vowles al frente de Williams. Sus firmas han actuado como la llamada que llega al teléfono del alcaide instantes antes de que este orden el suministro de la inyección letal al reo que aguarda en el corredor de la muerte.

El Team Principal de este equipo, un ingeniero que atesora casi tres décadas de experiencia en la F1 con equipos como Mercedes, BAR u Honda, dispone ahora de un indulto que tendrá su vigencia al menos hasta final de temporada.

Terramar / Cupra

No será fácil que la carraca que es este FW48 se transforme en lo que queda de curso como si fuera una crisálida. Pero deberá asirse a esta esperanza como si perteneciera a “la cofradía del clavo ardiendo”, entidad de la que puede ilustrarle perfectamente Carlos por su deriva futbolística.

Mientras tanto, una bandada de cuervos sobrevuela Williams. No se trata de los legendarios “ravens” que custodian la Torre de Londres, de los que dice la leyenda que si huyen de la fortaleza, la monarquía y el reino británico desaparecerán. No, los cuervos de ahora son inversores que buscan comprar este equipo, ahora en manos de un fondo inversor, y que podrían nombrar como Beeefeater supremo ni más ni menos que a Christian Horner. Veremos.

De momento sólo esperamos que para Sainz Williams sea como Rexona, “el que nunca te abandona”.