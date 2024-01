Carlo, ¿todo el mundo sabe lo que pasó con Plaza, Guruceta o Di Stéfano?

José Plaza Pedraz fue presidente del Colegio Nacional de Árbitros / EFE

El papel de Ancelotti en todo el escándalo provocado por el partido Real Madrid-Almería no está siendo el esperado por un técnico con fama de caballero. Después de lo que sucedió con Hernández Maeso y Hernández-Hernández, Carletto defendió en la rueda de prensa posterior que las tres decisiones habían sido correctas. Hubiera sido más prudente no pronunciarse sobre algo que fue evidente para todo el mundo que no opinase con cierto rigor. Lo hizo en caliente y se puede hasta llegar a entender. Lo que es más difícilmente justificable es lo que ha argumentado hoy. En la previa del partido contra el Las Palmas el italiano ha ido más allá y ha querido alinearse con el discurso de su club evitando responder a lo que está sucediendo con el arbitraje. En lugar de posicionarse sobre todo lo que se está revelando sobre los audios del VAR y el Real Madrid , Ancelotti ha utilizado el comodín del caso Negreira para taparlo todo. Negreira está fuera de la ecuación del mundo arbitral desde hace muchos años. La justicia dictará si hubo o no alguna influencia deportiva en un asunto todavía por esclarecerse.

La postura de Ancelotti no es fácil porque mientras su presidente Florentino Pérez calla pero habla por el Real Madrid Televisión con un discurso extremadamente radical ensuciando las últimas dos décadas del Barça en el fútbol español. Ancelotti tira la piedra y esconde la mano afirmando que "todos sabemos lo que ha pasado en el fútbol español en los últimos 20 años, esto es lo grave".

Lo sucedido en los últimos 20 años es que el Barça ha disfrutado del mejor jugador de la historia del fútbol y un equipo único e incomparable que ha logrado dominar el fútbol nacional con un fútbol superlativo y unos resultados espectaculares e irrefutables. Podríamos entrar a valorar que es lo que sucedió en la temporada 2019-20 después de la pandemia con una serie de arbitrajes concatenados favorables al Real Madrid muy extraños. O lo que pasó en la última temporada de Guardiola en el Barça que advirtió de "cosas raras" provocando que el real Madrid de Mourinho ganase la Liga 2011-12 con decisiones arbitrales muy cuestionables.

Pero si se trata de echar la vista atrás y conocer en profundidad la historia del fútbol español, Ancelotti debería preguntar quién fue Pepe Plaza, un inefable máximo mandatario arbitral que según declaraciones del árbitro Antonio Camacho aseguró que "mientras Plaza sea el presidente del CTA el Barça no volverá a ganar la liga".

Y más allá de Plaza está documentado y contrastado que más de una quincena de presidentes del comité técnico de árbitros fueron jugadores o directivos del Real Madrid. Alfonso Albéniz, el primer jefe de los árbitros, fue socio, jugador y directivo del Real Madrid. Y los que le sucedieron tuvieron una relación directa con el club blanco. Ancelotti no vivió aquella época y no tiene por qué conocer que sucedió pero le podrían explicar que el club blanco ha manejado siempre a la perfección los hilos del poder. Nadie puede negar el peso de Florentino Pérez pero esta fuerza blanca en las instituciones no es algo circunstancial o puntual, es algo totalmente arraigado.

El Barça tenía fichado a Alfredo Di Stéfano y el régimen franquista se movió con diligencia para que Kubala y la saeta rubia no marcaran una época de azulgrana. Parafraseando a Ancelotti todos sabemos lo que sucedió en el caso Di Stéfano y lo que influyó en la historia del fútbol español en las siguientes décadas. Podríamos seguir individualizando en casos como el de Guruceta u Ortiz de Mendíbil pero todo se resume más fácil. El Real Madrid ha asumido históricamente el papel de embajador de España en el mundo, un rol que le ha permitido manejar durante la mayor parte de su historia los estamentos futbolísticos y políticos de España para sacar beneficio deportivo.

La recalificación de la antigua ciudad deportiva blanca a instancias de Florentino y la posibilidad de limpiar sus enormes deudas es solo un ejemplo más. Ancelotti puede intentar sembrar dudas sobre el Barça de las últimas décadas pero lo que no se podrá conseguir nunca es blanquear el binomio histórico Real Madrid-poder político y deportivo con el que el club madridista ha conseguido grandes réditos.