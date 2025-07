Las dos caras de la Roja

BASILEA (SUIZA), 27/07/2025.- La jugadora de la selección española, Aitana Bonmatí, tras recibir el trofeo como ´mejor jugadora del torneo´, a la finalización del encuentro correspondiente a la final de la Eurocopa Femenina 2025 que han disputado este domingo frente a Inglaterra en el St. Jakob Park de Basilea (Suiza). EFE/ Ana Escobar. / Ana Escobar / EFE

La selección femenina no ganó el campeonato de Europa, pero sin duda lo mereció. Jugó más que Inglaterra, mucho más, pero no siempre la suerte acompaña en el deporte. Esta derrota no debe generar ni una sola crítica al equipo. La buena señal es que hay un nutrido grupo de jugadoras que demuestran que, con un liderazgo coral, rompen antiguos techos de vidrio que el fútbol español tenía.

El Mundial y la Nations no fueron flor de un día, ni de una generación. Tenemos un once ejemplar (cuando no se equivoca la seleccionadora, como en la final) y un grupo selecto de reservas que permite buscar alternativas desde el banquillo. Un día es Clàudia Pina, otro Alexia Putellas, el siguiente Patri Guijarro y en el próximo Aitana Bonmatí e incluso Cata Coll. Mariona Caldentey no jugó una gran Eurocopa, pero su Champions debería ser suficiente para que recibiera el Balón de Oro, aunque alguna inglesa se lo puede quitar. Todo ello habla muy bien del desarrollo de nuestro fútbol (femenino).

Pero hay otra cara. ¿Qué sería el fútbol español femenino sin el Barça? La dependencia de un equipo, de un club, es una muy mala señal. Después del FC Barcelona, un oasis, el fútbol español es un desierto. ¿Quién cree en él? ¿Contra quién competiríamos sin las jugadoras del equipo blaugrana? Con la competición liguera nacional que tenemos, sin clubes que consideren que esto es presente, no tendríamos esta selección.

En otros momentos hubo clubes pioneros, como Atlético de Madrid, Espanyol o Levante; pero hoy todo depende de la apuesta por el fútbol formativo del club catalán y su creencia (un poco menos con Laporta) de que el femenino es una inversión en proyecto e imagen para la entidad. Ver que grandes jugadoras como Keira Walsh, Lucy Bronze, Ingrid Engen o Fridolina Rolfo, que permitieron acabar de asentar al club como líder en Europa, lo han acabado abandonando porque existían jóvenes jugadoras españolas que les habían quitado su sitio demuestra la creencia por la generación de jugadoras que juegan en la Roja.

La liga inglesa ya tiene un grupo coral de equipos que ha apostado fuerte por creérselo, son un importador de talento y un rival que nos ha vencido sin merecerlo, pero que seguirá creciendo. La falta de competitividad en Europa del Barça se debe a su falta de rendimiento en la competición nacional por la escasa rivalidad que encuentra en ella. El Madrid, que empieza a creer, poco a poco, lo hace con un modelo de fichajes de talento mayoritariamente no local. Ya hay relevo para las Alexias y Aitanas, que aún tienen años para competir, pero mayoritariamente visten la misma camiseta y esa no debería ser la única opción porque la selección no puede depender de un equipo.

Señores, hagan más grande el fútbol femenino. Se lo merece, ganando o perdiendo una Eurocopa.