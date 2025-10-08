Las caras Juan, las caras

Hansi Flick en el estadio Lluis Companys durante el partido de liga entre el FC Barcelona y la Real Sociedad. / Jordi Cotrina

Recuperándonos estamos de las dos decepciones con que nos ha obsequiado este Barça de nuestros desvelos. Aceptamos como animal de compañía la vivida ante el PSG por tratarse del actual campeón de la Champions. Justificamos ciertos dolores por ser Luis Enrique el dueño y señor de la batuta futbolística parisina y miramos un poco hacia otro lado hablando de ausencias de unos y de otros. Quedó claro que entre el Barça y el equipo de París hay algo más de un escalón de diferencia y asumimos que hay que trabajar duro, muy duro, para llegar a superar a los franceses.

Vimos rostros de sufrimiento, de rabia y de cierto desconcierto en algunos jugadores blaugrana. A Pedri lo cosieron a faltas. A Lamine Yamal no le dejaron respirar y acabó echando el bofe. A Nuno Mendes le permitió el árbitro seguir en el campo. Flick se mordía la lengua en la banda consciente de ciertas carencias y de que Luis Enrique le había ganado la batalla en el descanso. En el palco, Laporta mantenía el tipo. La presencia de Luis Figo en la zona noble fue muy criticada por el pueblo llano, que no olvida. Ni ganas de hacerlo. El portugués fijó una expresión inodora, incolora e insípida pero lo cierto es que el FC Barcelona se equivocó permitiendo que estuviera allí, por muy embajador de la UEFA que sea. Y no se trata de tener la piel muy fina. Se trata de memoria histórica.

Junto a Jan Laporta se sentó Aleksander Ceferin. Ambos ofrecieron al mundo una imagen de buena sintonía y complicidad. Si Florentino Pérez lo vio, debió pensar que su asociación con el mandatario azulgrana en lo que a la Superliga se refiere está caducada. Es digno de análisis este ‘combo’ vivido en el palco, con el máximo responsable de la UEFA y uno de sus empleados compartiendo asiento acolchado y canapés con la cúpula del Barça. Mudó ésta la faz al conocer el resultado final y, sobre todo, al comprobar que en esta Champions League las cosas van a estar mucho más difíciles que en la anterior. También dejó claro Ceferin, vía comunicado, que no está de acuerdo con que el Villarreal-Barça correspondiente a la 17ª jornada de LaLiga se juegue en Miami. Pero lo relaja aceptando la solicitud “de manera excepcional”. Lo que dio de sí ese palco, con Nasser Al Khelaifi como compañero de fatigas y presidente, además del PSG, de la patronal de clubs europeos (léase ECA).

“Las caras, Juan, las caras”, decían en uno de los capítulos de la serie La que se avecina y que dio lugar a un celebrado ‘meme’. Las vimos vestidas de traje y también de corto pocos días después en Sevilla. Ganó en táctica y en pasión el Sevilla de Almeyda, que no dejó pensar a los tres ‘cerebros’ del Barça, al que ahogó. No le vi el rostro a Deco en Catalunya Ràdio, pero cuando dijo que “no somos tan exhuberantes ni tan magníficos y si no ponemos la calidad por delante del trabajo no hay nada que hacer”, a la que le cambió la cara fue a mí. Claro aviso a navegantes en octubre, cuando ésto no ha hecho nada más que empezar.