Una 'caraja' en Euroliga que el Barça puede acabar pagando muy cara

La contundente victoria obtenida por el Barça en Lugo el pasado fin de semana no me permite ganar optimismo respecto al momento por el que pasa el equipo azulgrana de baloncesto. Cuarta derrota consecutiva en Europa, esta vez ante el Hapoel Tel Aviv por 75-80, sexto tropiezo en los últimos siete encuentros continentales.

La situación en la Euroliga es preocupante, y cualquier adjetivo negativo que pueda acompañar esta situación que vive el equipo en la competición europea no exagerará una dinámica que ni el más pesimista podía esperar.

El Barça se está cayendo en Europa con una fragilidad impropia de un equipo que en los primeros meses de competición surfeaba en la parte alta de la tabla clasificatoria. Con Joan Peñarroya, el desastre se encontraba en la Liga Endesa, pero en la Euroliga, la primera mitad del curso del cuadro catalán fue más que positiva.

Clyburn, ante el Hapoel Tel Aviv / Dani Barbeito

La Copa confirmó que el equipo estaba al límite en el apartado físico. Pero insisto, sin desmerecer la victoria ante Breogán, tengo la sensación de que el Barça no ha superado lo que ocurrió en el Roig Arena de Valencia hace casi un mes. Se puede perder en Bolonia y en Milán, pero en otro momento, el Barça hubiese regresado a casa con dos triunfos.

Todo ello, con la sensación de que ha habido un retroceso en la faceta ofensiva de un juego que vuelve a ser demasiado individualista y poco generoso. El Barça que agarró Pascual compartió de manera excelente el balón, y las asistencias subieron notablemente. Ahora, vuelvo a ver a un equipo que no selecciona los mejores tiros, y que cuando lo hace, perdona en exceso.

El Barça está desperdiciando un colchón valiosísimo con el que semanas atrás, luchar por acabar entre los cuatro primeros era un objetivo ambicioso, pero real. Ahora, el Playoff sigue a tiro, pero el descalabro del equipo en Euroliga no se detiene y el Valencia no sería el rival más cómodo en la próxima jornada.

Xavi Pascual, en el partido de Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv / Dani Barbeito

De poco sirve a estas alturas de la película hablar de los no fichajes, un cd que ya está muy rayado. Pero ante el Hapoel, el juego interior azulgrana volvió a quedar en evidencia, tal y como ocurrió en anteriores partidos ante otros candidatos al título. Es incomprensible y una de las grandes manchas de esta temporada la gestión de la posición del '5'.

Es el momento de que el equipo reaccione de una vez y encadene una racha de victorias que le permita llegar a las eliminatorias previas a la final a cuatro con la flechita hacia arriba. Con la ventaja obtenida ya dilapidada, el margen de error es inexistente.