Cara A, cara B

Así eran los singles. Érase una vez el vinilo era la única música. Marciano para los milenials. Un pequeño disco. Una cara A. La buena. El hit. Una cara B. La canción que nadie ponía. El relleno. Porque el disco tenía dos caras.

El Barça de Flick también tiene dos caras. Invertidas respecto al disco. Casi siempre en el mismo orden. La mejor aguarda al minuto cuarenta y cinco. Primero, la parsimonia. Casi desgana. El partido que no pasa. El balón que va. Y vuelve. De un lado a otro. Con demasiados toques. Con demasiado control. De central a lateral. De lateral a central. Vuelta a empezar. Un amigo poco futbolero lo califica de balonmano. Ataque estático. Poca movilidad. Pases y pases sin romper líneas. Pocas ideas. Pocos desmarques. Poca diablura.

El rival lo sabe. Sale a jugar ese partido. Se encierra. Se agazapa. Dos líneas juntas. Muy juntas. Máximo un descolgado. Eintracht. Osasuna. Oviedo. Mallorca. El mismo partido. Ellos esperan. Resisten. Rascan tiempo en cada parada. El portero arañando minutillos. Y el Barça cae en la trampa. Ritmo plano. Sin cambio de marcha. Sin sorpresa. Sin amenaza real. Todo es previsible. Un entorno cómodo para el rival. Incluso cuando no tiene el balón.

Y lo peor: los sustos. Una pérdida tonta. Una amenaza. Un mal pase. Koundé sale demasiado en la foto. Un mal balance. Balde es un habitual. Un espacio mal defendido. La espalda demasiado vacía. Un contraataque que huele a castigo. El Barça domina, sí. Pero no manda. No asusta. No rompe.

Hasta que algo cambia. Siempre la caseta. Siempre las palabras de Flick. El descanso como revulsivo. Una consigna. Una corrección. O simplemente el cansancio del rival. Porque el balance agota. Y entonces aparece la otra cara. La cara A es la segunda parte. Aparece el equipo que queremos. La que Flick quiere. La que nos emociona. La que Flick imagina.

El partido se abre. Las líneas se estiran. Aparecen los espacios. Y ahí, el Barça disfruta. El ritmo sube. La presión muerde. Las conducciones aparecen. Los desmarques se multiplican. El equipo se vuelve eléctrico. Vertical. Voraz. Intimida su velocidad. Ya no hay pases por pasar. Hay pases para herir. Para romper. Para llegar.

El Barça corre. Y cuando corre, mata. Es un cuchillo. Corta la mantequilla sin esfuerzo. Sin pedir permiso. Los rivales ya no esperan. Ya no aguantan. Ya no llegan. El partido se rompe. Y cuando se rompe, Flick sonríe. Porque este Barça no está hecho para la paciencia eterna. Tampoco la del teutón. Está hecho para el caos controlado. Para el intercambio. Para el espacio.

El reto es claro. Aprender a acelerar antes. Romper sin esperar. Mandar también en partidos cerrados. Mientras tanto, el guion se repite. Primera parte que desespera. Segunda que deslumbra. El Barça cuando mira a la Diagonal, embate. Cuando mira a Les Corts, duerme. Dos caras. Un mismo equipo. Y una certeza. Cuando el Barça de Flick encuentra espacio, no juega. No tiembla. Ataca. Corta. Y no mira atrás.