Cinco capitanes tiene el primer equipo del Barça: Ter Stegen, Ronald Araujo, Raphinha, Frenkie De Jong y Pedri. Del grupo, dos están en el punto de mira, pues su actitud no ha gustado en el seno del club azulgrana.

Con Marc-André Ter Stegen ya hubo lío el pasado verano. Al alemán no le sentó bien el fichaje de Joan Garcia y, tras caer lesionado, mantuvo un pulso con el club respecto al tiempo de baja. Mientras el Barça aseguraba que sería superior a los cuatro meses para que la lesión fuese considerada de larga duración, el portero decía que estará recuperado en menos tiempo. La disputa incluso significó que se le retirase la capitanía, aunque fuese solo por unos días, pues todo volvió a la normalidad tras la intervención del presidente, Joan Laporta.

El alemán, una vez se recuperó de la lesión, aceptó salir cedido al Girona, con la mala suerte de volver a lesionarse de gravedad tras haber jugado solo dos partidos. Se perdió el Mundial y de regreso al club azulgrana y sabiendo que no iba a tener oportunidades, aceptó marcharse, otra vez cedido, al Ajax, donde se reencontrará con su exentrenador en el Girona, Míchel. Su salida, sin embargo, se ha hecho eterna.

La razón, que Ter Stegen no lo ha puesto fácil en el terreno económico. El Barça asumirá el 90% de la ficha del portero, que pidió que los clubes asumiesen todo el gasto económico derivado de tener este año doble residencia fiscal. Los de Amsterdam se desentendieron del tema, teniendo que ceder el Barça para desencallar una operación de la que también se pidieron garantías por parte de los abogados del portero. Es decir, que no perdona nada.

Y si hay enfado con Ter Stegen, también lo hay con De Jong. El neerlandés volvió lesionado del Mundial y deberá estar varios meses de baja por la rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Hubo discrepancias con el tratamiento a seguir, decantándose el jugador por no pasar por el quirófano, pero el enfado, tanto en la directiva, como en la dirección deportiva y el cuerpo técnico es por lo que consideran una irresponsabilidad tanto de Ronald Koeman, seleccionador, como del propio futbolista.

De Jong, como pudo comprobarse en varias imágenes, jugó lesionado los dos últimos partidos de la selección de Países Bajos en el Mundial y las consecuencias han sido las que son, que el Barça no podrá contar con él hasta final de año. No entienden en el club azulgrana que Koeman alinease al jugador tal y como estaba su rodilla, pero entienden menos que el futbolista, conociendo su cuerpo, decidiese jugar y arriesgar tanto, por mucho que se tratase de un torneo de la importancia de una Copa del Mundo. Según dijo el propio futbolista, los servicios médicos neerlandeses le dijeron que la lesión era leve. En el Barça, creen que el centrocampista jamás debió aceptar.