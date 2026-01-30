¿Qué más eres capaz de hacer Carlitos?

4:30h de la madrugada sentado delante del televisor para explicar un nuevo paso en la carrera del Alcaraz. Todo listo y en la línea de una crónica que iba a explicar el penúltimo paso a la historia del tenis. Ser el más joven en ganar cada uno de los cuatro torneos Grand Slam era cuestión de minutos, pero la vida te puso una prueba más.

"He vomitado" se escuchó en la tele ante el asombro de Fernando Ruiz y de Àlex Corretja. El mismo que él mío y el de toda España que empezaban a rezar que solo fuera eso. Pero no. Calambres en las piernas, inmóvil en la pista y set para Zverev.

Rezar más fuerte para que solo fuera una pájara y todo acabara sin más sustos, que no sirvió para mucho y el recuerdo de aquellas cinco horas sentado en la tribuna de prensa de Roland Garros en al final ante Sinner borrando crónicas y reescribiéndolas de nuevo empezó a atormentar mi cabeza.

Y tanto si me atormento, porque cuatro crónicas escritas y borradas después lo volviste a hacer. Es imposible no admirar un día más tu nueva gesta, por mucho que me haya destrozado la cabeza escribir una nueva crónica tuya.

Cuando todo estaba en contra, cunado todo estaba pérdido, cunado incluso Zverev parecía recuperar su mejor de tenis de su carrera, de nuevo tú. Tus ganas de seguir escribiendo tu nombre con letras doradas se volvió a imponer para remontar un quinto set de manera heroica y alcanzar la final.

Pase lo que pase, te lleves o no la final. Este Open de Australia volverá a quedar grabado con tú nombre.

En la pista maldita para el tenis español y para ti, donde tanto sufriste el año pasado ante Djokovic. Donde la cabeza te la jugó en tu contra, hoy le has dado la vuelta y le has enseñado en quien te has convertido.

Bravo Carlos. Y gracias. Que el tenis español te tenga después de Rafa Nadal es una bendición que nadie podía esperar.