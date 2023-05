La cantera, siempre al rescate

Ahora que se va Busquets, es un buen momento para cruzar la generación de canteranos que nos deja con la que llega y constatar la importancia capital de la cantera tanto en lo deportivo como en lo económico.

No hace falta recordar el peso de La Masía en la historia moderna del club. El mejor equipo de la historia no hubiera sido posible sin el trabajo de captación y formación de futbolistas desde los equipos inferiores. Sólo leer la lista se te pone la piel de gallina, o la gallina de piel, por hacer un homenaje a uno de los padres de la filosofía futbolística del Barça. Hay que empezar por Messi, el mejor jugador de la historia de este deporte. Llegó de Argentina con solo trece años y aquí se hizo futbolista y hombre. Lo ganó todo, tanto con el equipo como a nivel personal. Una figura impagable que, desde luego, hubiese sido casi imposible fichar a golpe de talonario cuando ya hubiese explotado en otro equipo. Y lo que seguro que hubiese sido imposible de fichar, todos juntos, es a Valdés, Puyol, Piqué, Busquets, Xavi e Iniesta. No hay dinero en el planeta para comprar tanto talento. La clave es que el Barça los captó, formó y los puso a liderar su estilo. ¡Y gratis!

LO MEJOR DEL CLUB

Aquellos tiempos prodigiosos van quedando atrás y el club, con la economía al borde de la quiebra, está en plena reconstrucción de su plantilla y equipo. De nuevo la cantera acude al rescate. Es cierto que ha habido que inventar lo de las palancas, y vender activos y endeudarse, que es lo mismo pero suena peor, para fichar buenos jugadores, aunque ya sin tener acceso a los supercracks del momento. Pero de la cantera han salido Gavi, Balde y Ansu Fati, que no se hubieran podido comprar con la caja de caudales vacía, y Lamine Yamal ya está sacando la cabeza. Los dos primeros aseguran muchos años de fútbol al máximo nivel y el tercero, el que más lejos apuntaba pero al que las lesiones han hecho mucho daño, todavía es recuperable o puede convertirse en un salvavidas económico si se confirma un gran traspaso. Fútbol y dinero... ¡No dejemos nunca de creer en la cantera! Es lo mejor del club.