La cantera, un orgullo invisible

Los jugadores del Juvenil A celebran el 2-1 ante poco más de 900 espectadores en el Johan Cruyff / Dani Barbeito

Cuando el Barça decidió construir el Johan Cruyff para relevar al Mini Estadi una de las decisiones menos debatidas fue pasar de un campo para 15.000 aficionados a otro con un aforo de apenas seis mil espectadores. En aquel momento se argumentó que en el Mini las entradas más habituales estaban entre mil y dos mil aficionados y que esto generaba un ambiente frío.

Fue una decisión pragmática y poco ambiciosa ya que el reto del club tendría que haber sido impulsar la presencia de culés para animar al Barça Atlètic, Juvenil A y el equipo femenino y no renunciar a ello bajando drásticamente las expectativas.

El equipo de fútbol femenino ya ha demostrado que es capaz de llenar el camp Nou y que el Johan se le queda pequeño.

Espart celebró con rabia su gol al PSG / Dani Barbeito

En el caso de la cantera los aficionados que siguen el día a día del filial y del Juvenil A sigue siendo una gran minoría. Es muy contradictorio que los culés presuman con razón de contar con la mejor cantera del mundo pero que después no acudan a ver en directo a los futuros cracks blaugranas. ¿Si ahora mismo pudiéramos viajar tres años atrás en el tiempo no les apetecería ver a Cubarsí y Lamine jugando la Youth League?

Para realmente disfrutar del tesoro que los barcelonistas tenemos con La Masia nos faltaría conocer mejor a estos jugadores. Quizá entonces no necesitaríamos que saliese un Lamine para poder presumir de La Masia con un orgullo incomparable. ¿Y si llevamos a nuestros familares o amigos al Johan a ver jugadores con potencial de cracks?

Entiendo que los horarios y las logísticas a veces no ayudan pero cuando el Barça B ha jugado históricamente en el Mini contra el Castilla el campo rozaba el lleno. La razón es obvia, la rivalidad Barça-Madrid motivaba a muchos culés a acercarse al Mini.

Adri Guerrero se preparaba así para el partido contra el PSG / Dani Barbeito

El Barça como club tendría que buscar la manera de incentivar para que la afición blaugrana disfrute más de uno de los grandes activos de la entidad. Si el Barça se diferencia de la mayoría de sus competidores es por dos factores, el estilo de juego y la apuesta por La Masia. Ayer el equipo de Pol Planas venció al PSG con 900 espectadores en el Johan.

El horario (16h) no ayuda pero habría que buscar soluciones para que los aficionados barcelonistas puedan estar más cerca de los que en un futuro serán sus nuevos ídolos. Es evidente que el tirón del primer equipo es incomparable pero tanto el Barça Atlètic como el Juvenil A son dos equipos que merecerían mayor atención del barcelonismo.

Ureña celebra un gol en el Johan / Dani Barbeito

No es simplemente una cuestión sentimental ya que tanto los de Belletti como los de Pol Planas están dando argumentos futbolísticos para ello. Ambos lideran sus ligas y el Barça no es solo el vigente campeón de la Youth League sino que han ganado sus sdos primeros partidos contra el Newcastle y el PSG.

Estoy convencido de que los que acudan al Johan quedarían prendados de las viortudes del lateral Xavi Espart, un ‘2’ capaz de asistir, golear y jugar con una calidad extraordinaria. El que se anime a ir a ver el Juvenil A no dudará del potencial de Pedro Rodríguez, Orian Goren o Ebrima Tunkara, tres centrocampistas que nos invitan a cerrar la posibilidad de fichar medios durante muchos años.

Si nos ilusionamos más con los jugadores de casa exigiremos a nuestras directivas a que solo fichen jugadores diferenciales que mejoren lo que tenemos en casa. ¿Y si nos marcamos el reto de convertir a La Masia en un orgullo menos invisible y más tangible? Si los culés nos interesamos más por nuestra cantera quizá disfrutaremos todavía más de una de las grandes peculariadades del Barça.

Dro ofreció todo un recital en el Johan Cruyff / FCB

