La cantera no se malvende, Fermín toma la mejor decisión

Flick confía en Fermín / Valentí Enrich

Lo primero que hay que decir es que Fermín ha acertado quedándose en el Barça, no haciendo caso a los cantos de sirena de la Premier. A su edad son más importantes los títulos que el dinero. Tiempo tendrá para escuchar mejores ofertas. Para un canterano de su valía, la opción de triunfar en el Camp Nou es incomparable. No tiene sentido ir a buscar fuera lo que tienes aquí. Desafías demasiados riesgos.

Lo segundo que conviene destacar es la postura del club. Correcta y positiva aunque la tesorería pudiera aconsejar lo contrario. La cantera no se malvende. Traspasar a un jugador talentoso es pan para hoy y hambre para mañana. Si quieres ganar la Champions, si quieres que en el Camp Nou jueguen los mejores, si confías que la generación Lamine haga historia, conserva una serie de jugadores que si tuvieras que ir al mercado a ficharlos no tendrías dinero para pagarlos.

Lo tercero que merece resaltarse es la postura del entrenador. Hay que hacer caso al técnico alemán que se ha ganado la confianza de los socios por su trabajo, sentido común y equilibrio. Flick ha dicho públicamente que no quiere que se marche nadie más y así se lo dijo a Fermín. La temporada es larguísima, los compromisos difíciles y en el fútbol actual no gana el mejor equipo sino la mejor plantilla. Las rotaciones son determinantes y todos tendrán sus oportunidades.

Hasta que el lunes por la noche se cierre la ventana de fichajes, todo puede pasar, pero el culebrón Fermín parece que no da más de sí. El Chelsea ha especulado con su fichaje sin realizar nunca una oferta en firme. El jugador ha mantenido un silencio inteligente. Flick ha manifestado que es un jugador importante que les puede ayudar mucho. Después del disgusto que le dieron con la marcha de Iñaki, hay que respetar su opinión. El club por su parte se ha dejado querer esperando acontecimientos que no se han producido.

La excepción de Thiago Alcántara

Díganme un jugador del primer equipo del Barça, formado en la cantera, que haya sido traspasado a un club extranjero y haya triunfado. Solo hay uno y no es Leo Messi ya que se fue con la baja en el bolsillo. Thiago Alcantara fue traspasado al Bayern a precio de regalo y ganó muchos títulos en Alemania. Nadie más ha tenido esta fortuna.

Los casos de Cesc Fábregas, Piqué, Olmo, Cucurella o Xavi Simons son distintos ya que se fueron cuando estaban en etapa de formación en categorías inferiores. Por el contrario, hay muchos jugadores de La Masía que marcharon a otros clubs en busca del éxito y su papel quedó en un discreto segundo plano. Es el caso de Bojan, Deulofeu, Bartra, Tello, Valdés, Traoré, Riqui Puig, Mingueza y tantos otros.

Conclusión, para los canteranos formados en La Masía, es más fácil triunfar en el Camp Nou que fuera. Fermín es consciente de ello.