Ser candidato en Europa

Todavía impactados por el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones entre el PSG y el Bayern -¡felicidades, sin matices, a Luís Enrique Martínez y a Vincent Kompany, por su propuesta extraordinariamente generosa con el fútbol y con los aficionados de todo el mundo- es de recibo preguntarnos cual es la distancia actual entre estos dos equipazos y el Barcelona de Hansi Flick.

Aunque cada partido es distinto porque dependiendo del rival el balón gira de manera diferente, la realidad es que el nivel físico y técnico exhibido el martes en París es altísimo. Sin miedo a equivocarnos podríamos hablar de un escenario, ahora mismo, inalcanzable para el equipo catalán. Pero llegados a este punto de reflexión quizás deberíamos detenernos un instante para insistir en el término 'ahora mismo'.

El Barça está a punto de ganar su segunda Liga consecutiva pasando por encima de un Real Madrid que hace dos años levantó la Liga de Campeones y que contrató a Kylian Mbappé para marcar una época. En la Liga española, sin embargo, la era parece que va a ser azulgrana. El Barça ha sido capaz de armar un equipo joven liderado por un extraterrestre como Lamine Yamal -es importante no obviar que tiene 18 años- y lleno de jugadores cotizadísimos de la casa como Bernal, Cubarsí, Eric, Fermín, Gavi o Olmo, y de fuera como Joan Garcia, Pedri o Raphinha que a base de talento, método y alma están avisando de que algo grande se está construyendo. Y aquí nos quedamos: del acierto del club en materia de fichajes depende el futuro porque, a pesar de que La Masía es una fuente de talento sin fondo, no va a ser posible en los próximos años mejorar lo presente.

Así pués, estamos ante la hora Deco. El Director de fútbol del Barcelona tiene una misión apasionante pero muy complicada ya que la economía del club es la que es. Hablan desde la entidad azulgrana que el uno por uno de fair play está a doce millones de euros, o sea, muy cerca. Habrá que pedirle a Joan Laporta y a su Junta un esfuerzo para conseguirlo. Mientras tanto, es ilusionante leer y escuchar que Remiro puede reforzar la portería; que entre Bastoni y el Cuti Romero se juegan una plaza de central; que Cucurella está a tiro para mejorar el lateral; que Bernardo Silva podría ser un gran compañero de viaje de Pedri y que Julián Álvarez va loco por vestir de azulgrana pero que, si la operación no se puede cerrar, ahí está Joao Pedro.

En el Barcelona de otros tiempos, la mitad acabarían llegando al Camp Nou; en el actual, además de acertar en las salidas -quizás esto sea lo más difícil- Deco sabe que va a tener que priorizar -¿delantero, central y lateral?-. Y ahí está la clave del proyecto, ya exitoso (especialmente) gracias a la aportación de los niños de la casa, pero insuficiente para aspirar, de verdad, a levantar la sexta Liga de Campeones de la historia del club. Esta vez, quizás más que nunca, el Barcelona no puede fallar.