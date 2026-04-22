La cancioncilla de Arbeloa, la mejor noticia para Flick

Si se trata de hablar sin rodeos, Alvaro Arbeloa hizo el ridículo el lunes en la previa del Alavés. Primero, porque dijo una cosa y la contraria en la misma frase. Afirmó que les cuesta más ganar ligas que champions porque los árbitros se lo impiden y, a la vez, culpó a Vincic, un colegiado que atracó al Barça en Milán en 2023, de la derrota en Munich. Es decir, la Champions como ejemplo de pureza frente a la Liga hasta que una decisión les perjudica en Europa. Siempre ganan y cuando pierden, jamás lo hacen por méritos propios. Y segundo, porque un club que puede certificar un 0 de 6 en títulos grandes en dos años, no puede sostener el discurso sobre el sistema y seguir engañando a sus propios aficionados.

El ridículo tiene más aristas. Para apoyar el llanto, sacó el partido que se le fue en Girona. Al Barça, que le saca nueve puntos a siete jornadas del final, le tangaron un pisotón a Koundé en Montilivi que acabó en gol del rival. Tras la derrota, el CTA reconoció el error. A todos les quitan, también al montón de equipos que sufrieron los piscinazos constantes de Vinicius y Mbappé en el área. Para defender su tarea, Arbeloa pudo poner en valor la imagen frente al City y el Bayern; pero habiendo cedido siete derrotas - más que Alonso en menos partidos - ha decidido cruzarse ante los árbitros y evocar hasta el delirio a Negreira, que se abrió en 2018. Si, como parece, el Barça cierra esta Liga, el Madrid habrá perdido cinco títulos en el mano a mano, 5 clásicos - pueden ser 6 en Mayo - y tres finales con Mbappé, Vini y Bellingham. Que sigan embarrando con los árbitros. No hay mejor noticia para el equipo de Flick.