Cancelo, un comodín que puede ser diferencial en el Barça de Flick

Enero marca siempre un punto de inflexión en la temporada. Es el mes del mercado de invierno, de la compra, venta y cesión de futbolistas, y también el periodo en el que se pone realmente a prueba la capacidad de los clubes para tener criterio en sus incorporaciones. No es una ventana sencilla. Exige cabeza fría, evitar la precipitación y ser inteligente, porque reforzar una plantilla en enero conlleva un riesgo evidente de acierto, independientemente del nombre del futbolista.

El margen de error es mínimo. La adaptación de un nuevo jugador, tanto a nivel futbolístico como dentro del vestuario, siempre es una incógnita. Además, se le exige rendimiento inmediato en un calendario muy ajustado, cargado de partidos de Liga, Copa, competiciones europeas y con la presión constante de una afición que espera ver a su equipo competir a buen nivel. Jugar casi dos partidos por semana implica entrenar poco, y para una nueva incorporación aprender tácticamente un sistema de juego se produce, en la práctica, directamente sobre el césped en los partidos.

Para hacerse una idea, en un periodo de ocho días con dos encuentros oficiales hay que contar con dos entrenamientos de recuperación posteriores a los partidos, dos sesiones previas al siguiente compromiso, más cortas y de menor intensidad, y apenas dos días reales para trabajar con el grupo al completo. Es un tiempo muy limitado para un futbolista que se encuentra en pleno proceso de adaptación. Asimilar movimientos defensivos y ofensivos, objetivos en las transiciones, automatismos, estrategia a balón parado a favor y en contra, la presión en bloque o individual y, sobre todo, definir su rol dentro del equipo, requiere una alta capacidad e inteligencia. Para conseguirlo en el menor tiempo posible es imprescindible relegar el ego a un segundo plano, algo clave tanto para el jugador como para la dinámica colectiva.

En este contexto, todo apunta a que faltan pocos detalles para concretar la incorporación (o reincorporación) de Joao Cancelo a la plantilla del Barça como refuerzo de invierno y una opción más para Hansi Flick en la lucha por los títulos.

La pregunta es clara: ¿qué puede aportar Cancelo? En primer lugar, talento y calidad futbolística, acompañadas de ambición, carácter ganador y una polivalencia muy valiosa en el momento actual del equipo. Es un futbolista altamente competitivo. Además, encaja perfectamente en el apartado de la adaptación: conoce al 90% de los jugadores, ha disputado muchos partidos con ellos, sabe lo que significa jugar en el Barça y entiende la presión mediática y la exigencia de jugar bien y ganar cada encuentro. Podrá ser inscrito sin problemas en la Champions League, cuestión nada menos, y ya vivió un año en Barcelona, no necesita adaptarse a una ciudad nueva ni en lo personal ni en lo familiar, y conoce de memoria el entorno del club y la rutina en la Ciutat Esportiva.

Polivalencia y competitividad

Por todo ello, si se cierra el fichaje, se le exigirá competir y rendir desde los primeros días con la camiseta azulgrana. El sistema de Hansi Flick le favorece, ya que potencia su polivalencia y le permite actuar en varias posiciones. A lo largo de su carrera en clubes como Benfica, Valencia, Manchester City, Inter, Juventus, Bayern y el propio Barça, ha demostrado ser capaz de rendir al máximo nivel y competir en grandes escenarios. A sus 31 años, su experiencia y bagaje futbolístico pueden ayudar mucho al Barça en el objetivo de ganar títulos.

Internacional fijo con Portugal, con 64 partidos y 12 goles, Cancelo suma un plus importante a su perfil. Todo apunta a que estará en el próximo Mundial y jugar en el Barça le permite prepararse y competir a un nivel más alto que en la liga saudí, una motivación que también beneficia al club. Se le ha visto actuar como lateral derecho, izquierdo, extremo e interior en momentos puntuales, y en todas estas posiciones ha aportado, especialmente en los grandes partidos.

Como lateral derecho es capaz de desequilibrar en el uno contra uno, asociarse con talento, asistir con frecuencia y marcar, sin descuidar la recuperación de la posición defensiva, el cierre de espacios interiores y la agresividad en los duelos, todo ello apoyado en una notable capacidad aeróbica. Sus centros son precisos y bien dirigidos. La línea defensiva alta del Barça encaja con su estilo, ya que le acerca al área rival y potencia su vocación ofensiva, aunque deberá mejorar la lectura del fuera de juego y el equilibrio en las transiciones defensivas.

En el lateral izquierdo también ha generado mucho peligro, asistiendo con acierto y marcando goles, especialmente gracias a su recorte hacia dentro y su disparo con efecto al palo largo, una faceta muy vista tanto en el Manchester City como en su etapa en el Barça. En ambas bandas ha demostrado capacidad para entrar en el centro del campo, participar en la construcción, generar superioridades y llegar a zonas de finalización, ya sea con disparo desde fuera del área o asociándose.

En partidos puntuales actuó como extremo izquierdo por necesidad del equipo, cumpliendo gracias a su desparpajo, desborde, intensidad y velocidad. Es evidente que es un jugador hecho para equipos dominadores, con más peso en ataque que en defensa. Su posible regreso daría al Barça un plus ofensivo, permitiría a Koundé actuar como central y dosificarse, y ofrecería una alternativa de garantías para Balde.

Será clave que Cancelo interprete la filosofía de Hansi Flick no solo desde el punto de vista táctico, sino también desde la idea de jugar en equipo, sin un ego por encima del grupo y gestionando con respeto el rol asignado. Es un aspecto importante en su carrera y una oportunidad para reforzar su impacto positivo. Con su fútbol, carácter, ambición e intensidad puede elevar la competitividad del equipo y ayudar a revertir situaciones complicadas.

En resumen, Cancelo es un lateral moderno y completo que, cuando está concentrado y gestiona bien las emociones y las transiciones, marca diferencias. Puede ser determinante en los partidos, ayudar mucho al Barça en lo que queda de temporada y aspirar a continuidad, renovación y títulos. Necesitará el apoyo de compañeros y entrenador, pero gran parte dependerá de él, de su talento y de su calidad futbolística.