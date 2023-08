Las campeonas se ganan un mejor trato

Iker Casillas, Gerard Piqué o Carles Puyol fueron tres de los campeones del mundo que primero felicitaron a las nuevas campeonas. Los tres, ya retirados, saben lo que les supuso ganar un Mundial, lo que les cambió la vida y lo que les marcó su futuro. Sin embargo, ellos lo tuvieron más sencillo que ellas.

No quiero restar un ápice de la importancia del éxito logrado en 2010, pero para los hombres todo ha sido más fácil. Ellos, los futbolistas de élite, siempre o casi siempre han sido reconocidos, admirados, apoyados y bien pagados. Por el contrario, ellas, las futbolistas, han tenido que ganarse a pulso el reconocimiento, la admiración, el apoyo de las instituciones, aficionados y de los medios de comunicación y, a todo eso, la mayoría, siguen mal pagadas.

El premio a cada jugadora por conquistar el Mundial es de 245.000 euros por cabeza. Una cifra considerable, pero muy alejada de los 600.000 que ingresaron los componentes de la selección masculina en Sudáfrica. En cualquier caso, el éxito de ayer debe servir para mejorar todas las condiciones de unas futbolistas que se han ganado a pulso todo lo conquistado en estos los últimos años.

O sea, que han pasado de no existir a ser las mejores del mundo en tiempo récord. Es cierto que el deporte femenino todavía no genera como el masculino, pero no cabe duda de que a partir de ahora las cosas cambiarán o deben cambiar. El esfuerzo, el trabajo y la alegría que han dado al deporte español merece una recompensa. Pues eso, que Alexia, Aitana o Olga Carmona ya son las nuevas Casillas, Piqué o Puyol. Gracias por cambiar la historia a base de éxitos.

El Barça no mejora

No queda más remedio que acostumbrarse a Montjuïc, así que no vale la pena debatir demasiado sobre el tema. Los aficionados pueden elegir quedarse en casa, pero los futbolistas están obligados a adaptarse, competir y ganar. A este Barça todavía le falta. No obstante, la pasada temporada empezaron así y arrasaron en la Liga. Esperemos que se repita…