Su campeón, su leyenda

El Manchester City homenajeó a Josep Guardiola el domingo con una despedida emotiva en su último partido de entrenador con el equipo inglés y el lunes con una fiesta inolvidable por las calles de la ciudad al grito de “nuestro campeón, nuestra leyenda”.

Se comprende perfectamente. Guardiola atesora 42 títulos desde el primero que ganó con el Barça Atlètic. Con el Manchester City ha sumado 20, casi la mitad, en diez temporadas, más de la mitad de su carrera en los banquillos; 14 con el FC Barcelona en 4 temporadas y 7 con el Bayern Múnich en 3 temporadas. Cierto es que el legado más valioso que deja (de momento) es el fútbol de sus equipos. Sin embargo, los títulos no son lo de menos sino lo de más porque avalan y completan una obra futbolística colosal.

Los barcelonistas siempre consideraremos a Pep Guardiola “uno de los nuestros”. Debe haber dos maneras extremas de asumir ese “nuestro campeón, nuestra leyenda” proclamada por los citizens. Guardiola ha generado siempre sentimientos enfrentados. Puede doler que se tuviera que ir o que se fuera, no importa, y se puede sentir una especie de nostalgia o de frustración al imaginar cuántos triunfos habríamos vivido con Guardiola en el banquillo del Barça durante todos estos años… pero, ni sirve para nada, ni lleva a ninguna parte.

Personalmente, prefiero disfrutar desde la distancia con los logros y con los reconocimientos que recibe de todo el mundo. Y desear que su retirada sea bien corta y que vuelva a entrenar al club oa la selección que considere más idonea para él y así nos vuelva a hacer disfrutar con el juego de sus futbolistas y, sobre todo, para que gane 8 títulos más, al menos, y supere los 49 que sumó Sir Alex Ferguson y así se convierta en el técnico más laureado además de ser el más influeyente.