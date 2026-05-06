Campeón sin defender

No sé qué nos engaña más, si las estadísticas o las percepciones. Durante toda la temporada hemos estado considerando que el FC Barcelona no podrá ganar la Liga de Campeones mientras no mejore su defensa. Si hemos de creernos las estadísticas, parece que es verdad.

La diferencia de goles marcados y encajados en la Liga española respecto de la europea es abismal. En la competición doméstica, con 34 jornadas disputadas, los blaugrana son el equipo más goleador con 89 goles (2,61 por partido) y el menos goleado junto al Real Madrid con 31 goles (0,91 por partido); los blancos han transformado 70. El Atlético de Madrid, por ejemplo, que pasa por ser un conjunto sólido en defensa ha recibido 37 por 58 marcados.

En la fase liga de la Champions, el Barça marcó 22 goles y encajó 14 en la 8 jornadas de que constaba. Las medias son claras: 2,75 goles marcados por partido, ligeramente por encima de la media de la Liga (2,61), pero 1,75 goles recibidos, casi el doble (0,91).

Es decir, la defensa blaugrana valdría para ganar la Liga española, pero no tendría el nivel suficiente para competir por el título europeo. De hecho, los 14 goles encajados en la fase liga de la Champions están muy por encima de los 4 concedidos por el Arsenal, los 7 del Tottenham y los 8 del Bayern y el Liverpool; el PSG recibió 11. Más dramático aún, cuando resulta que el equipo de Hansi Flick fue el segundo más goleador con los mismos 22 del Bayern, a sólo uno de los 23 marcados por el Arsenal.

Sin embargo, luego nos topamos con una eliminatoria como la del PSG y el Bayern con un 5 a 4 en el partido de ida en el que pareció que a ambos les importaba poco la defensa, y las estadísticas y las percepciones saltan por los aires y se hace buena esa máxima tan agradecida y agradable de que si marcas un gol más que el rival —y no es en propia puerta—, seguro que ganas. Claro, que eso fue en la ida. Quizás este miércoles, el marcador será tacaño. Y es que estadísticas y percepciones sólo valen para confirmar opiniones ya formadas.