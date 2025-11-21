El Camp Nou no es Wall Street

El Barça, a 24 de julio, tenía registrados un total de 141.390 socios. De ellos, antes de la mudanza a Montjuïc, unos 83.000 eran abonados al Camp Nou. El primer año en el Estadi Olímpic, 17.000 fieles adquirieron el pase de temporada, mientras que en el segundo año fueron 22.000. El regreso a Les Corts ha servido para que 24.000 afortunados logren su abono. Muchos, incluso habiendo estado en el Lluís Companys, se quedaron sin él tras pasar por sorteo.

La plantilla del Barça regresará este sábado al Spotify tras el exilio de Montjuïc / Dani Barbeito / SPO

De hecho, hubo 10.302 socios agrupados en 6.006 solicitudes y solo 2.945 fueron los agraciados, por lo que más de 7.357 personas cuyo interés por estar al lado del equipo partido tras partido quedó registrado deberán hacerlo desde casa o rascarse el bolsillo hasta limarse las uñas. “It’s up to you, bro” sería un buen ‘claim’ para estos tiempos en los que manda más la VISA que la bufanda, aunque te obliguen a levantarla dentro y fuera del estadio.

Todos ellos, por supuesto, pagan religiosamente su carnet (desde diciembre de 2023 en formato digital, así que ni el recuerdo físico pueden conservar) como propietarios de la entidad (225 euros anuales en el caso de los adultos). Algunos, varios miles, siguen esperando con paciencia la posibilidad de acudir al estadio desde una lista de espera que se vacía muy lentamente. Demasiado.

Lamine ya pudo entrenarse en el nuevo césped del Spotify Camp Nou / Dani Barbeito / SPO

Pese al excedente de socios que se quedarán sin abono esta temporada (la cifra será menor cuando el aforo crezca de los 45.401 hasta los 60.000 espectadores), el club ha decidido que, tras dos años y medio esperando, más de 21.000 localidades sean puestas a la venta para recibir al Athletic. La prioridad es evidente, hacer caja, generar ingresos cuanto antes y, para ello, se usa un “sistema dinámico” (ya presente en el Barça-Eintracht de 2022) para fijar los precios. Es decir, sacar pasta a saco desde el primer día porque el tema está mal y hacerlo como si el Camp Nou fuera Wall Street, una bolsa de valores en el que la oferta y la demanda marca el precio de las acciones.

Este sistema especulativo ha decidido que el precio vaya, de inicio, de los 199 a los 589 euros. Una barbaridad que podría llegar a entenderse, en ningún caso aceptarse, en unas semifinales de Champions y con un 65% de abonados en un estadio acabado para 105.000 espectadores. Para recibir al Athletic en la jornada 13 de Liga supone un atentado económico y, en consecuencia, emocional para los socios porque es el día del regreso a casa tras dos años y medio de espera. Es la prueba de que al club le molesta todo aquella gente a la que representa, incluidos a quienes eligieron a la actual junta. Ver cómo miles de turistas ocupan su lugar en la grada por dinero convertirá un día feliz, un día histórico, un día único, en un día en el que (en este caso muy merecidamente) solo los fieles de Montjuïc (y no todos, que quienes formaban parte de la Grada d'Animació siguen vetados incluso para comprar entradas) y varios miles de privilegiados con buena cartera lo podrán disfrutar plenamente.