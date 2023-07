La camiseta blanca más culé

No me gusta el color blanco, pero me gusta la nueva camiseta del Barça. Prefiero el azul, el rojo o el negro, pero me atrae la segunda equipación del primer equipo. El sencillo diseño de Nike, con esas pinceladas azulgranas en el reborde de la manga, el antiguo escudo culé sobre un blanco radiante y los pantalones azules junto a las bandas de los calcetines hacen que la nueva vestimenta del Barça tenga un estilo propio, moderno y atractivo.

Quizá a algunos no les guste. Normal. Sobre gustos no hay nada escrito, pero si nos ceñimos estrictamente al diseño, pienso que el acierto es total. La prueba es la locura que se ha producido en las tiendas exclusivas del Barça que ya la tienen a la venta o la demanda existente en las que todavía no la han recibido.

A todo esto, la acertada campaña de promoción del club, con buenas fotos y vídeos de los jugadores del primer equipo ejerciendo de modelos, convertirán a la primera camiseta blanca desde que la lució Johan Cruyff como futbolista, en un récord absoluto de ventas. De hecho, desde el club ya apuntan que la empresa textil norteamericana se ha quedado corta en la producción.

Es verdad que también están aquellos culés a los que el blanco les produce urticaria, los culés que desconocen que el Barça ya vistió de blanco, concretamente en 1978 en partido de ida de la UEFA donde el propio Cruyff marcó dos goles, y, finalmente, los culés que están en contra de todo. En contra de innovar, de debatir sobre el modelo de gestión del club… En fin, así es el Barça.

Me comenta David Bernabeu, que estuvo en la tienda del Camp Nou, que hubo carreras para conseguir la nueva camiseta. Lo entiendo y me reitero; a mí me gusta. No obstante, lo realmente importante es lograr títulos. Mientras ganen, el color de la camiseta será lo de menos. Aunque estoy seguro de que para algunos culés, los más rebuscados, les daría más morbo levantar una copa vestido de blanco que de azulgrana…