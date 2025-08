Camino del quinto verano con marcapasos

Tebas y Laporta, cara a cara / SPORT

La última vez que Joan Laporta sentó cátedra con la ya célebre regla del 1-1 fue ante el senado del Barça. El 17 de junio de este año, ante los mil socios más antiguos del club, el presidente resultó contundente: “estamos ya en el 1-1 y eso nos permite fichar con normalidad”, sentenció. Fue hace más de mes y medio. Un poquito antes, en mayo, con la liga ya en el bolsillo, Laporta había avisado con otra frase: “claro que podemos fichar, estamos en el 1-1”. Octubre del 24, antes del lío por Dani Olmo y Pau Víctor, en una entrevista en Barça One, otro mensaje del líder azulgrana... “estamos a 35 millones de la regla 1-1. No sufriremos por las inscripciones”. Dos meses después, el Barça debió recurrir a una batalla jurídica para obtener las licencias que la Liga le había denegado.

En verano de 2024, con la firma del nuevo contrato de Nike en ciernes, Laporta resumió el contexto así: “no hemos alcanzado el 1-1 porque no hemos querido...”. El presidente decidió dilatar para mejorar el acuerdo y no cerrarlo antes para que computara en el fairplay. Luego, se supo que la Liga cambió la norma y el bonus - 100 millones - pasó a prorratearse según los años de contrato. Lo último data de la gira asiática, cuando el club filtra que confia en poder inscribir todas sus piezas para el debut en Mallorca sin necesidad de vender. Y que más allá de la resolución del caso Ter Stegen - en el aire más que nunca -, había otras fórmulas para generar espacio salarial. A doce días del arranque, no hay números oficiales del balance, no se ha hecho público si Crowe, el auditor, va a validar los 100 quilos de los asientos Vip y se mantiene la incertidumbre. Cinco veranos al límite. Demasiados. Suficientes para hablar poco y terminar con este suplicio. De una vez.