Cambio de táctica de Flick tras la derrota de Sevilla

El estrépito del marcador de la derrota del Barça en Sevilla no tuvo continuidad en la sala de prensa en la que Hansi Flick hizo el análisis del partido y de su equipo. Nada que ver con el primer tropiezo en Vallecas, donde el entrenador disparó contra sus jugadores. La frase los "egos matan al éxito" quedará para la historia como la advertencia de que el equipo está por encima de todo y de todos". Hubo reacción, inmediata y brillante, pero ha durado poco y las dos derrotas dolorosas y consecutivas ante el PSG y el Sevilla han encendido las primeras alarmas. Y esta vez, Flick ha cambiado de táctica, protege a los jugadores y promete títulos. Tal vez es consciente de que además de egos e intensidad hay algún problema futbolístico que le atañe personalmente.

Lo significativo del caso es que esta vez los jugadores han sido más duros que el entrenador. Cubarsí reconoció que salieron dormidos, pero también denunció lagunas en el sistema y señaló la falta de presión de los delanteros. Pedri no se quedó solo en el manido recurso de la intensidad y emplazó a todos "a mirar muchas cosas en el parón".

Bien hecho, no podemos pasarnos toda la vida hablando de intensidad y que aquí no pase nada. Del silencio de Flick tal vez pueda interpretarse que pasará a la acción sobre el particular. Estaban avisados desde Vallecas, así que el que no corra ni meta el pie ni baje a defender, que no juegue. Pero también hay que revisar aspectos tácticos y eso es responsabilidad única y exclusiva suya. Se lo han dicho públicamente Pedri y Cubarsí. ¡Ojo!

