Cambio de ciclo convulso en la portería blaugrana

Ter Stegen en la final de la Copa del Rey.

Pocas veces una portería explica tanto de un equipo. En el Barça de Hansi Flick, los movimientos en la meta se han convertido en una radiografía perfecta del cambio de ciclo, con sus contradicciones, sus urgencias y sus heridas sin cerrar. Porque más allá de nombres, lo que ha ocurrido este año bajo los tres palos es el reflejo de un club que mira hacia adelante y sabe encontrar soluciones.

Todo comenzó con una convicción: que Marc-André ter Stegen seguiría siendo el dueño de la portería. Flick, que conocía al alemán de su etapa en la selección, partía de la lógica continuidad. Pero la realidad fue otra. La lesión de rodilla dejó fuera de combate al portero durante meses, se fue al mercado porque Iñaki Peña no convenció y cuando quiso volver el alemán, Flick ya tenía la decisión tomada: Wojciech Szczesny sería titular hasta el final de la temporada.

El polaco cumplió. Paró cuando tocaba, se ganó la confianza de Flick no tanto por sus intervenciones como por su capacidad de responder a una planificación sin sobresaltos. Mientras tanto, Ter Stegen recuperaba sensaciones, alzaba la voz en público y veía cómo pasaba de emblema silencioso a actor secundario en su propio equipo.

El problema no fue solo Ter Stegen. El año también dejó claro que Iñaki Peña, pese a las oportunidades, no dio el salto que se esperaba. No fue amenaza para el alemán, ni consuelo para el cuerpo técnico. No se quieren más emergencias y se tomó una decisión, pagar la cláusula de Joan Garcia. El portero del Espanyol ha sido fichado para ser titular, con todas las garantías y el respaldo institucional. Es una declaración de intenciones. Ter Stegen sigue en plantilla, con contrato en vigor y sin una salida clara. Szczesny sin renovar y Joan Garcia debutará en un Barça que le da las llaves sin protocolo, sin transición y sin red. Convulso.