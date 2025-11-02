El 'calentón' de Vesely y Cacok desnudan las miserias interiores del Barça

Vesely fue descalificado por dos técnicas consecutivas / David Rubio / DAZN

El Barça no pudo culminar una semana perfecta y ha caído este domingo en el Palau ante el UCAM Murcia por 78-81 tras las victorias en la Euroliga ante el Olimpia Milano (74-72) y en la pista del Partizan (76-78). Una derrota que llegó marcada por el incomprensible 'calentón' de Jan Vesely y por la posible lesión de Tornike Shengelia... lo que faltaba.

La clave del partido fue el penoso inicio azulgrana (16-34 al final del primer cuarto). A Vesely se le cruzaron los cables dos minutos después y le señalaron dos técnicas seguidas que lo descalificaron y provocaron la indignación de Joan Peñarroya (recibió otra). Que vamos, es la misma Liga Endesa que consintió al exmadridista Yabusele intimidar a un árbitro en el Palau.

Dicho esto, la reacción del checo es una prueba más de la situación límite en la que vive el equipo por la nefasta política de fichajes que lidera Juan Carlos Navarro, con un extranjero llamado Miles Norris que no ha debutado en la ACB (los elegidos son siempre Punter y Cale) y que lleva 18 puntos en total en ocho jornadas de Euroliga. O el no fichar tras la nueva lesión de Juan Núñez.

Sin Vesely desde el minuto 12, el UCAM Murcia aprovechó el 'agujero' azulgrana con un Devontae Cacok que sacó petróleo con 20 puntos (9/10 de dos, casi siempre bajo el aro), seis rebotes y +20. Lo conozco bien de su etapa en el CSKA Moscú. Es un pívot a la antigua usanza, todo músculo y muy solvente a uno o dos metros de la canasta.

Un enorme Cacok, ante Willy Hernagómez / EFE

Sí, Willy Hernangómez anotó 10 puntos, pero tan solo atrapó dos rebotes defensivos en 15 minutos. Tanto, que Peñarroya acabó jugando sin 'cincos', con Tornike Shengelia como falso pívot y Will Clyburn de 'cuatro'. Fall, casi inexistente tras su inexplicable regreso al club, anotó cuatro puntos y cogió tres rebotes en seis minutos.

Entretanto, el UCAM Murcia tenía claro que el Barça era nulo en la 'pintura' y se lanzó a por el rebote cada vez que falló un tiro. En total fueron 11 en el aro azulgrana y un total de 41 por los 35 de los locales. Que los máximos reboteadores del equipo fuesen el veterano Clyburn (ocho) y Parra (cinco) habla por sí solo de las carencias del equipo.

Y como a perro flaco todo son pulgas, Shengelia se retiró lesionado sin apoyar un pie por una posible lesión en un tobillo que por suerte no parece nada grave. A falta de rotaciones, los jugadores veteranos podrían ir 'cayendo' lesionados. ¿De verdad que no hay un extranjero mejor que Miles Norris para el Barça? ¿De verdad? Cuéntselo a otro.

A Peñarroya le piden que rote a sus jugadores más importantes. Sin Laprovittola, sin Juan Núñez y sin fichajes para suplir al exmadridista, las cosas están tan complicadas en el puesto de base como en el de 'cinco'. Ante los universitarios, Sato recuperó su versión más gris con cuatro puntos en 23:33. Dicho todo esto... ¿a qué vino la reacción desproporcionada de Vesely?