Entro a las 10.30am del lunes 17 de abril en el Auditori del Camp Nou. Me reciben dos amables azafatas y, segundos después, cuatro cajas rojas situadas en lo alto del escenario en el que hablaría Joan Laporta después. Pienso en el acto: “Ahí están las pruebas”. Y me relamo pensando en el despliegue de medios que ofrecerá el presidente media hora más tarde. Tenía la caja negra del ‘affaire Negreira’ ante mí. O eso creía. Pues aún peinando canas, sigo siendo ingenua. Porque esos recipientes que guardaban 629 informes y 43 cd’s elaborados por miembros de la familia Enríquez asistieron a una comparecencia de noventa minutos, prórroga y penaltis en las que Laporta defendió el escudo, atacó a los enemigos, mimó a los amigos, regaló autoestima al barcelonismo y escatimó autocrítica.

Entiendo y comprendo la estrategia del gabinete jurídico que asesora al mandatario blaugrana. “Sálvese quien pueda y a ser posible, yo el primero”, que decía mi profesor de literatura de C.O.U. Entiendo, comprendo y aplaudo que señalara a los que han hecho un juicio paralelo y han echado a los leones a un club que no ha sido declarado culpable, que está pendiente de la resolución de una jueza, que es víctima de una campaña de desprestigio inmerecida y que, sobre todo, jamás ha comprado a un árbitro. Entiendo, comprendo, aplaudo y justifico la puesta en escena y la oratoria impecable e implacable ante ciertos ataques. Pero Joan Laporta no respondió a las principales inquietudes de los socios y socias del FC Barcelona. ¿Por qué se pagaron durante casi veinte años casi ocho millones de euros al vicepresidente del CTA, sabiendo que ello suponía un conflicto de intereses? ¿Por qué a ese precio? ¿Por qué pasó desapercibido en las auditorias ese sobrecoste? ¿Esa caja negra no se encontró o no se abrió?

Al filo de la media noche, en plena oscuridad, llegó la respuesta de uno de los señalados por el presidente como “el equipo del régimen”, el que “ha hecho un ejercicio de cinismo sin precedentes”. Y lo hizo abriendo otra caja: la blanca y negra. Un video emitido por Real Madrid TV y compartido en las redes sociales de la entidad presidida por Florentino Pérez en el que respondía con imágenes del no-do y una lista de favores que, teóricamente, recibió el Barça del franquismo. Un error mayúsculo que, lejos de sonrojarle, volvió a compartir en inglés tras ver el interés suscitado y el ‘éxito’ conseguido. Un dolor que fue más allá del barcelonismo y que refrescó recuerdos de los de allá y los de aquí, de los que tuvieron en común la dictadura y todo lo que ello supuso en materia de imposiciones y falta de libertad. Esta caja sí que se abrió.

El RT DE LA ACB

La ACB recogió cable y se disculpó por su retuit del video en el que el Real Madrid ‘demuestra’ que el Barça era el equipo del régimen franquista. Causó tal indignación entre los aficionados al baloncesto que se vio obligado a retirarlo. No fueron los únicos. La portera del Real Madrid femenino, Misa, borró una respuesta al mismo en forma de corazón. Arbeloa mantiene el suyo.

UN DESFILE A LO GRANDE

El desfile de Rosa Clará reunirá esta noche a numerosos rostros del mundo del deporte. La diseñadora de cabecera de muchas ‘wags’ tendrá en su ‘front row’ a la nadora Mireia Belmonte, a la atleta Raquel González y a la arquitecta y novia de Marco Asensio, Sandra Garal. En la pasarela lucirá sus diseños Andrea Martínez, pareja de Kepa, portero del Chelsea.