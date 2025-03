Cada uno su calidad

Lamine Yamal se llevó una gran alegría con el pase de España / Associated Press/LaPresse / LAP

El pasado lunes se cumplieron nueve años sin Johan Cruyff. En clave azulgrana han sucedido tantas cosas que es imposible contar las ocasiones en las que se le ha echado de menos. Sin embargo, hoy Johan estaría feliz. El equipo de Hansi Flick cruyffea descaradamente en su fútbol con una plantilla llena de jóvenes con ganas de comerse el mundo. Más Lamine Yamal, con quien el holandés estaría disfrutando como un niño. Johan en el recuerdo para siempre.

Dicho esto y tras la semana de selecciones, doble partido de Liga contra Osasuna y Girona con polémica porque entre un partido y otro ni siquiera transcurrirán 72 horas, las mínimas para no poner en riesgo la salud de los deportistas. “Es que el calendario está lleno”, dicen los dirigentes. Lo está, y ahora no hay nada que hacer. Por tanto, a competir y a no quejarse más. Eso sí, que nadie se olvide de lo que ha pasado esta semana...

... Y que, llegado el momento, actúen. Los directivos de los grandes clubes, los que tienen los futbolistas que sufren el abuso de las federaciones, deben plantear nuevos escenarios. Ya no se puede llegar a Madrid y reírse de todo porque lo que ha sucedido en este parón de marzo es muy grave, con prórrogas impresentables incluidas. Hay que retrasar esta fecha de selecciones y llevarla al final de temporada, con las competiciones finalizadas.

Desde las federaciones deben entender que poner en riesgo a los futbolistas que pagan otros es una vergüenza intolerable, y más en el caso de España, uno de los pocos países europeos en los que está penado saltarse una convocatoria de la selección (imagino que en este momento hay quien piense en Íñigo, que ha evitado la convocatoria por una molestia. A sus casi 34 años la selección no es presente ni futuro y para De la Fuente no es ninguna prioridad. ¿Se imaginan esta misma situación con Lamine?). Esta vez los convocados han sido Ferran, Lamine, Olmo y Pedri, con la absoluta; Fermín, Gerard y Torre, con la sub-21 y Fort, con la sub-19.

Justamente este último caso es sangrante, aunque Héctor Fort sea el menos mediático de todos los futbolistas citados. El defensa catalán fue convocado con la selección española juvenil para jugar tres partidos en siete días ¡Y los jugó los tres! 62 minutos contra Francia; 90, contra Italia, y 76, contra Letonia. En juego, la clasificación para el Europeo de la categoría. ¿De verdad que un jugador que está en la primera plantilla del Barça debe jugar con la selección juvenil? Si la Federación quiere, para la sub-21, pero no para un combinado que debería suponer ya una carpeta cerrada. Koundé ha jugado 210 minutos en este parón y, por tanto, sería interesante que Fort fuera titular mañana contra Osasuna pero resulta que él ha jugado más minutos que nadie.

“Cada uno su calidad”, decía el gran Johan. Pues eso. Que los directivos arreglen este desaguisado porque en juego está el fútbol, este negocio que un día fue un deporte maravilloso.

