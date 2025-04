La ‘butifarra amb mongetes’ de Laporta

Joan Laporta durante su comparecencia ante los medios / JAVIER FERRÁNDIZ

Henchido de orgullo y colmado de felicidad (...y un pelín de soberbia) por la exhibición del Barça ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España (5-2) y la cautelarísima del CSD por el caso Olmo y Pau Víctor, Joan Laporta se presentó el 14 de enero ante los medios de comunicación para dar su versión de los hechos y repartir carnets de buenos y malos barcelonistas. Conmigo o contra mí. Fue el día de la “butifarra amb mongetes i les mentides amb patates”.

Yendo al grano, el presidente afirmó que el FCB lo había hecho todo, todo bien, que habían entregado en tiempo y forma la documentación a LaLiga para lograr las inscripciones de esos dos futbolistas (celebro que puedan jugar, porque ellos no tienen culpa de nada) y así tener Fair Play... y que había mucho trabajo detrás de la consecución de esa ‘palanca’, la cesión de explotación de los asientos VIP. ¿A quién? ¡Ah!, eso no se podía decir. Pinza en la nariz.

Miren, si dijeran toda la verdad, si fueran transparentes, si explicaran las cosas como son, sería el primero en aplaudirles y en felicitarles, de verdad, más allá de si estoy o no a favor de este modelo de gobernanza. El problema es que este modelo no tiene nada, nada que ver, con el que se explicó en campaña electoral y votaron los socios. Si Laporta hubiera salido diciendo: “Yo seré el CEO ejecutivo del Barça, pediré dinero para avalar porque nosotros no lo tenemos, modificaré el código ético, llenaré el área ejecutiva del club de familiares y amigos (algunos procedentes del Reus), no renovaré a Leo Messi, no informaré del pago de comisiones, cambiaré las reglas de juego para la construcción del Camp Nou, le pediré dinero a un proveedor y luego le daré la organización de unos partidos, haré todas las asambleas telemáticas, reduciré el presupuesto de las secciones profesionales, me cargaré la Grada d’Animació, acabaré con la Confederació Mundial de Peñas, etc, etc” y si, aun así, hubiera ganado las elecciones, estaría callado porque lo habrían votado los socios.

Volvamos al polémico cierre de diciembre. El FCB ya sabía en agosto que había fichado a Olmo sin tener ‘fair play’, por eso, en toda una declaración de intenciones, le firmó un documento que le liberaba en caso de no poder inscribirlo. El FCB tuvo cuatro meses para conseguir el fair play. Oficialmente, esa operación se cerró fuera de plazo, el 3 de enero. ¿Qué pasó esos días?

Hay que partir de los meses previos de mayo y junio. La Junta Directiva del FCB aprobó la cesión de los asientos VIP a la empresa americana Legends, que ya gestionaba la venta de los palcos del nuevo Camp Nou. Sin embargo, aquella palanca de los asientos quedó en ‘stand by’. ¿Por qué? De septiembre a diciembre, el presidente, directivos, y algún que otro ejecutivo, hicieron muchos viajes a Qatar y a los Emiratos Árabes. Y fue cuando nos enteramos de que la gestión de los asientos VIP, finalmente, la harían dos empresas de esos países.

Una de ellas (New Era Visionary Group), que aportaba casi 30 millones de euros de golpe, levantó las sospechas de LaLiga, que le solicitó al FCB que la operación global de los asientos VIP, los 100 millones de euros, la validara el informe de un auditor. El 31 de diciembre por la mañana, deprisa y corriendo, el FCB le pidió un favor a la auditora Grant Thornton, con la que ya había partido peras por el último cierre económico (“o lo haces como yo quiero o te vas...”). Le contestaron que ‘nanai’, que ellos no lo hacían. Llamaron a un exauditor que les había echado una mano al club en etapas anteriores, pero ya estaba jubilado. Y apareció esta tercera auditora en discordia: Abauding SL. Se reunieron con ellos en las oficinas del club, en la ‘pecera’ que hay delante del despacho del presidente, redactaron un folio, le pagaron un pastón (dicen que 20.000 euros del ala) ... y ‘pa’lante’.

¿Qué ha ocurrido? Que en marzo se presentaron a LaLiga las cuentas semestrales de los clubs (Estados Financieros Intermedios) y no estaban contabilizados esos 100 millones de euros como ingreso en la cuenta de Pérdidas y Ganancias del FCB de la presente temporada, tal y como había certificado el propio FCB a LALIGA en aquel informe hecho deprisa y corriendo el 31 de diciembre. Llámenlo como quieran: “pirula”, “engaño”, “tomadura de pelo”...

La nueva auditora del FCB, Crowe Spain, la sustituta de Grant Thornton, no podía incumplir la normativa (manda narices tener tres auditoras en tres meses). Se arriesgaba a manchar su reputación y a algo mucho peor: recibir futuras sanciones o incluso consecuencias penales. Esos 100 millones no se pueden contabilizar porque todavía no existe el negocio de los asientos VIP. No hay ni campo ni asientos. Y en el caso de que sí estuvieran construidos, se tendrían que haber periodificado por los años de explotación: treinta. Lo mismo que se ha hecho con la prima de renovación con Nike.

Por lo tanto, ¡basta ya de victimismo y populismo! Hace daño al sentido común. LaLiga no quiere desestabilizar a nadie. Ya le compró la milonga de Barça Studios, el mayor pufo en la historia del club. Quienes desestabilizan al FCB son sus propios gestores con operaciones oscuras (entre muchas otras, Barça Mobile, asientos VIP...) y su galopante falta de transparencia. El FCB no tiene hoy Fair Play porque ha hecho trampas y porque LaLiga se siente engañada. Laporta y los suyos presentaron un papel firmado por una auditora ‘pillada al vuelo’ la mañana del 31 de diciembre, operación que ni tan siquiera ha podido validar la auditora actual y oficial del FCB, Crowe Spain. Es el colmo.

Es verdad que el barcelonismo está ilusionado con el primer equipo. Ojalá lleguen los títulos. La historia y los seguidores del FCB lo merecen, pero también una gestión transparente, ética y responsable.