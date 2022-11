Busquets, cuatro años más

Dijo ayer Luis Enrique que está intentando convencer a Sergio Busquets para que se plantee seguir jugando hasta el próximo Mundial. Y no habla del de Qatar que empieza la semana que viene, se refiere al de Canadá, Estados Unidos y México que se celebrará en el año 2026. Pues sí, aquí se está empujando a Busquets para que se jubile y miren por donde el seleccionador nacional le da cuatro años más de vida. Argumenta Luis Enrique que si logran hacer el juego que España tiene previsto no hay otro mejor que Busquets para ocupar su puesto. Lo dice, lo piensa, se lo cree y no solo eso, también provoca dudas a todos aquellos que escuchan su reflexión. Hablar claro no siempre está bien visto en el mundo del fútbol, pero si detrás hay una convicción absoluta, ayuda a despejar dudas.

Digo esto porque el Barça tiene ahora un mes largo para preparar la segunda parte de la Liga, pero, sobre todo, para elaborar un relato creíble de lo que tiene que ser el equipo y el club durante los próximos años. ¿Realmente quieren fichar a Messi?, ¿El sextete será otra vez el objetivo de la próxima temporada?, ¿Se reforzará el equipo por Navidad, se contratarán más cracks en verano?. Estas son algunas de las preguntas que el socio se hace en la calle respecto a la vertiente deportiva. Pero también debe quedar claro si los culés tendrán que trasladarse un año al estadio de Montjuic o, por el contrario, serán dos o tres temporadas… Veremos que nos adelanta Laporta en la entrevista que ha concedido a Sport y que mañana podrán leer en estas páginas, pero es necesario confeccionar una hoja de ruta real, creíble y sin más improvisaciones de por medio.

No puede haber otro caso Messi ni tampoco otra salida como la Piqué. Los grandes tienen que salir por la puerta grande. No puede ser que Piqué se marche sin realizar una rueda de prensa conjunta con el presidente del Barça, elogiando a Florentino y criticando una apuesta, la Superliga, que defiende la actual junta directiva. No deberían ocurrir este tipo de situaciones porque al final no solo se resiente la imagen de la directiva, en casos como estos, la del club también queda lastimada. Así que aprovechen el parón para construir ese relato tan necesario y no se acojan a que el equipo va líder de la Liga. Expliquen bien su proyecto hasta final de mandato. El socio se lo agradecerá. De lo contrario, pueden tener algún que otro susto. Imaginen que Busquets hace el Mundial de su vida y llega aquí y le enseñamos la puerta de salida. Mejor preparar con tiempo su salida o su renovación. Lo que sea, pero que estén totalmente convencidos. Como Luis Enrique.