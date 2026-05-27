No busquen nada raro: La Masia es el camino más corto para ganar

Eric y Gavi, en un entrenamiento de la selección española / JuanJo Martín / EFE

Luis De la Fuente lo ha tenido claro. España ganó la Eurocopa 2024 y va a por el Mundial. La portada de SPORT con el titular Goleada Mundial (8-0) en referencia a los jugadores del Barça y del Real Madrid que han entrado en la lista de 26 convocados tiene más derivadas.

Durante muchos años el relato madridista ha admitido que en el Barça se apuesta más por los talentos de La Masia pero en La Fábrica los jugadores crecían fuera del Real Madrid y demostraban que eran mejores que los blaugranas. Si fuera así, en la lista de Luis De la Fuente habría partido y no lo hay. Si hay partido, el Barça vuelve a golear y en este caso el guarismo vuelve a ser significativo (8-2).

La selección española contará con ocho canteranos del Barça mientras que solo hay dos formados en La Fábrica. Además de Cubarsí, Eric, Gavi, Olmo y Lamine los laterales Cucurella y Grimaldo así como Víctor Muñoz se han formado en el fútbol base blaugrana.

Gavi, en el Barça-Betis / GORKA URRESOLA / SPO

En la cantera blanca solo han pasado el actual jugador del Atlético Marcos Llorente y el catalán Víctor Muñoz que pasó del Juvenil a de la Damm al fútbol base madridista. En la cantera blanca crecen futbolistas con gran potencial pero en La Masia hay dos factores diferenciales que son únicos.

El estilo de juego del prebenjamín, Sub-12 o Sub-16 del Barça es el mismo ya que todos los equipos defienden una idea de juego común y a esta filosofía hay que unir la política del primer equipo de apostar por los talentos de casa.

La formación en un modelo de juego y la promoción valiente de estas perlas provoca que cada vez se desarrollen mejor los talentos surgidos en La Masia.

FC Barcelona's Pau Cubarsi (L) and Dani Olmo react during a Spanish LaLiga EA Sports soccer match between FC Barcelona and Real Madrid at Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, 10 May 2026. EFE/ Siu Wu / Siu Wu / EFE

Los que buscan una explicación rocambolesca a esta goleada de la Masia a La Fábrica se están quedando sin argumentos. Defender que en la selección se 'regalan' convocatorias a jugadores del Barça y se les niega a los del Madrid es absurdo.

Los seleccionadores son los primeros interesados en querer ganar y si tiran más por La Masia que por La Fábrica es porqué detectan que con los jugadores de la cantera del Barça es más fácil ganar que con otros.

No busquen cosas raras, Aragonés y Del Bosque ya lo comprobaron y De la Fuente sigue el mismo camino. La Masia acorta el camino de la victoria.