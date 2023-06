Buscando un culpable

El Barcelonismo de Leo no se puede poner en duda. Ama el Barcelona y Barcelona. Sigue casi todos los partidos del Barcelona. Sus mejores amigos son culés. Aprovecha la más mínima oportunidad o el mínimo tiempo posible para viajar a su casa de Castelldefels y disfrutar de esta tierra. No lo duden. Si Messi no viene, finalmente este verano, no será por falta de ganas. Él y su mujer, sus hijos, están encantados en Catalunya y Barcelona es su habitat, donde más han disfrutado y disfrutan.

No. Leo no es el culpable si al final no se llega a un acuerdo para su regreso. Es fácil señalarle diciendo que todo depende de su voluntad. No siempre querer es poder.Conforme se va acercando el desenlace del caso Messi, que parece inminente, se está buscando señalar al responsable o culpable si finalmente el vigente campeón del mundo no recala en Can Barça. Eso es lo fácil. Se está diciendo y reiterando que todo depende de Messi y de su voluntad de regresar y no es así, ni tan sencillo.Messi tenía decidido renovar en Paris con el PSG. Acabar su trayectoria en Europa intentando lograr y un título de Champions más en su carrera. Sin embargo las cosas se fueron torciendo en Paris tras la eliminación de la Champions ante el Bayern, tras los incidentes en la grada, tras el malentendido del viaje a Arabia y su sanción. Y entonces todo cambió. Messi dio un giro radical y empezó a pensar en cambiar de aires.

Y en estas el Barcelona y en especial su presidente Laporta vio una oportunidad de oro de traer de regreso al astro argentino. Sería además el atractivo necesario para llevar a los aficionados al destierro de Montjuic durante la próxima temporada. Laporta así borraría la imagen de ser el Presidente con el que Leo Messi salió del Barcelona. Algo que reconoce que le pesa en su conciencia.

Pero en la actualidad no hay garantías de que el Barcelona pueda ofrecerle un contrato a Messi. Hay muchos condicionantes. Es necesario cumplir muchos requisitos. Entre ellos una buena venta antes del 30 de junio.

No hay que olvidar que Messi viajó de vacaciones desde Ibiza a Barcelona solo para firmar la renovación pactada y cuando llegó, las cosas habían cambiado y el Barcelona le dijo que no le podía renovar. Un Barcelona que unos meses después fichó a Ferrán Torres por 55 millones de euros. También hay que entender ese grado de desconfianza hacia lo que pueda conseguir con su plan de viabilidad el Barcelona, si finalmente se aprueba en toda su amplitud.

Y ya no hablamos de la mareante cifra que llega desde Arabia Saudí. El mayor contrato de la historia del deporte.

No busquen culpables, busquen explicaciones y si se dan las circunstancias para el esperado regreso de Messi. Parece que no. Y ojalá me equivoque, nada me ilusionaría más que volverle a ver vestir la sagrada túnica azulgrana.

