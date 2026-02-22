Se buscan líderes en el Barça

Hay jugadores muy buenos, de muchísima calidad en la actual plantilla del Barcelona, eso no lo cuestiona nadie, pero son muy jóvenes y el liderazgo se va haciendo y se va consiguiendo poco a poco. El líder nace, y también se hace. A la actual plantilla del Barcelona le falta un Puyol, un Iñigo Martínez o un Koeman. Un jugador que en un momento dado alce la voz y apriete a los compañeros para que no ocurra que nada más marcar un gol ante Girona empaten los locales en la jugada siguiente. Ya no vale acordarse más de Iñigo Martínez, porque es pasado, y sí mirar dentro del vestuario para buscar soluciones. Por eso fichó en su día Flick al veterano portero Szczesny, para que tuviera más oficio el equipo aunque fuera desde atrás. Vio que en la joven camada de canteranos faltaba peso y liderazgo para afrontar situaciones límites que se viven en partidos y en temporadas.

Ese papel lo puede ejercer Raphinha. Evidentemente, dentro de los futbolistas que hay en la plantilla, parece el más indicado. Incluso Pedri en otro tipo de liderazgos: el futbolístico. Liderazgo que se ejerce asumiendo la responsabilidad.

En Madrid, ante el Atlético en la ida de las semifinales de Copa, Flick metió a Lewandowski en el primer tiempo por Casadó, ya con el tres a cero en contra, por la necesidad de tener a gente con experiencia en el campo, en un claro aviso de lo que veía que le estaba faltando a su equipo en una situación crítica. Es recurrente y es algo que está penalizando el equipo demasiado esta temporada. La plantilla del Barcelona calidad tiene, indiscutiblemente, pero son demasiado jóvenes.

Este vestuario no tiene el prototipo de jugador con esas características tan importantes en el deporte de élite. No basta con ser bueno: hay que llevar esa presión y reconducirla. Si quitamos a Raphinha, no tiene otros líderes este vestuario, porque hay otros jugadores con un gran ascendente, como pueden ser Araujo o como el propio Gavi, pero este último por ejemplo no está jugando y Araujo tampoco es habitual en el once titular. Además, ha sufrido problemas anímicos que le han apartado del grupo. El segundo capitán, De Jong, es un gran futbolista, pero no es de sangre caliente y le cuesta levantar la voz en momentos críticos a sus compañeros.

Hay que buscar un par de líderes en este grupo para que en los momentos difíciles asuman el papel de hacer reaccionar al equipo y no permitir que se vengan abajo en situaciones límite que a buen seguro van a empezar a vivir de aquí a final de temporada.

Se adivinan partidos complicados en la Liga de Campeones, cuando apriete mucho el ambiente, y no te pueden apocar. En otras circunstancias, el equipo debe reaccionar cuando el rival te está comiendo, como el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Ahí le faltan líderes a este Barça, y es necesario encontrarlos, porque tienen calidad más que contrastada como jugadores de élite. Más líderes en la plantilla para pelear por un liderato en la clasificación que vuelve a estar a tiro tras la derrota del Real Madrid ante Osasuna.