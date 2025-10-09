Buscador al Barça más terrenal

Hansi Flick en un instante del Sevilla - Barça de LaLiga 2025/26 / DANI BARBEITO

Las derrotas ante el PSG y el Sevilla han abierto algunos debates interesantes. Por razones obvias, no se trata de destrozar nada porque el trayecto de Hansi Flick está siendo fantástico. Sucede, sin embargo, que en el fútbol moderno la pizarra de los entrenadores trabaja a destajo y que, especialmente para los equipos que crean tendencia, es muy necesaria la evolución permanente. No hay duda de que su staff está estudiando alternativas sobre la linea Flick, por ejemplo, o como superar planteamientos que buscan el marcaje individual para dificultar la salida de balón desde atrás o, simplemente, para tratar de desactivar a Pedri. Reto táctico apasionante para el entrenador del Barcelona.

No es el único. El Barça de Flick ganó tres títulos porque supo ser un equipo. Su cerebro fue la idea y todos los jugadores se pusieron a su servicio con extraordinaria humildad. Es sencillo: si tengo que correr, corro; si lo mejor es que corte el balón y lo pase al compañero, corto y paso; y si lo adecuado es que me la quede, me la quedo. Cuando aparecen cortocircuitos el resultado peligra y como la historia es cíclica la vamos a repasar centrándonos en los Barças campeones de Europa, todos ellos llenos de estrellas contrastadas que vivieron episodios similares a los actuales.

Johan Cruyff ganó en 1992 la primera Copa de Europa de la historia del club. Sin embargo en la temporada siguiente, la 92-93, el equipo fue eliminado en noviembre. Además, tras siete jornadas de Liga y perder en A Corunya, el equipo era quinto. Ese día jugaron Zubi; Ferrer, Koeman, Nadal; Guardiola, Amor, Tkiki, Bakero; Goiko, Laudrup y Stoichkov. El equipo reaccionó y acabo ganando su tercera Liga consecutiva.

Con Frank Rijkaard llegó la segunda Champions en 2006. Sin embargo, el equipo se dejó ir y la siguiente temporada, la 06-07, apenas levantó una Supercopa. Solo en la primera vuelta de la Liga ya había cedido seis empates y dos derrotas, la última contra el Espanyol, con Valdés; Belletti, Puyol, Márquez, Van Bronchorst; Edmilson, Xavi, Iniesta; Giuly, Ronaldinho y Gudjohnsen. El Real Madrid se llevó el campeonato.

A Pep Guardiola también le pasó tras ganar dos Champions. Después de la de 2011, entró en diciembre con seis puntos de desventaja respecto al Real Madrid, que sería el campeón, tras perder en Getafe con Valdés; Alves, Piqué, Abidal, Maxwell; Sergio, Xavi, Thiago; Messi, Alexis y Villa.

Finalmente, tras levantar la Liga de Campeones de 2015, Luis Enrique se vio cuarto en la jornada 7 de Liga tras perder 4 a 1 en Vigo, con Ter Stegen; Alves, Mascherano, Piqué, Mathieu; Sergio, Roberto, Iniesta; Messi, Suárez y Neymar. La temporada acabó con un doblete azulgrana.

Toca bajar al suelo el balón y la humildad. Momento para el entrenador y la plantilla.