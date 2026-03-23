Se busca un 'nueve': el mayor reto que le viene al Barça

Dice el dicho más antiguo del fútbol que cualquier equipo campeón se edifica sobre un gran portero y un gran delantero centro. Contra el Rayo se volvió a demostrar que el fichaje de Joan García, pese a las polémicas iniciales, está siendo crucial. No se recuerda un debut más fulgurante de un portero en la era moderna del Barça: sus partidos se cuentan por intervenciones de vida o muerte, con efectos directos sobre el marcador, en días clave y competiciones de primer nivel.

A finales de marzo ya podemos decir que sin Joan García este año tendría un aspecto notablemente peor y, si la temporada terminara hoy, entraría en muchas quinielas para ser escogido mejor futbolista blaugrana del curso.

Sin embargo, la excelencia en la portería no ha podido tener su correspondencia en el ‘nueve’, desaparecido en combate justo cuando entramos en la fase crucial de las grandes competiciones. Ferran empezó muy bien, pero a medida que la pendiente de los partidos ha ido creciendo, se ha empequeñecido, confirmando que cuanto mayor es el reto, más le cuesta rendir a su máximo nivel. Lewandowski alcanzó tarde su nivel habitual, y a pesar de que sigue enchufando una cantidad notable de goles, cada vez le cuesta más jugar contra defensas de primer nivel.

Flick sigue teniendo claro que en los partidos de verdad siempre es preferible un Lewandowski castigado por la biología que un Ferran enérgico pero con pocos recursos. Laporta ha defendido en campaña la renovación de Lewandowski, una buena opción si se quiere contar con él como un recurso de lujo, pero el polaco por sí solo ya no puede garantizar ni el protagonismo ni la regularidad que han marcado su carrera.

A corto plazo, parece claro que en lo que queda de año Flick tratará de ir alternándolos para extraer de los dos el máximo rendimiento, pero sin que ninguno pueda imponerse sobre el otro. Hasta puede, como en algún partido, sobrevivir con el funambulismo de jugar sin un ‘nueve’ y hacer algún experimento con Dani Olmo de improvisado ‘killer’. Pero a medio plazo el club afronta uno de sus mayores retos de mercado de los últimos años: fichar a un delantero centro de garantías sin dejarse la castigada caja por el camino.

Hoy el Barça lo tiene prácticamente imposible para fichar a figuras ya consagradas como Haaland o Julián Álvarez, y quizás deberá buscar un as oculto en el mercado o esperar, una vez más, otro truco de magia de Hogwarts en La Masia. De momento, Flick ha conseguido el milagro de compensar la ausencia del ‘9’ con un gran portero.