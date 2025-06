'Bullying' y otros despropósitos

Ter Stegen aún debe resolver su futuro de cara a la próxima temporada

Hace años era habitual trufar las crónicas deportivas, sobre todo las de fútbol, de términos bélicos. Alguien debió darse cuenta del despropósito, por decirlo suavemente, y esa costumbre se abandonó de manera progresiva aunque, de vez en cuando, a alguien se le escape algun término que no toca. Esto no significa que hayamos aprendido. Hemos dejado de comparar un partido de fútbol con una guerra, pero todavía lo fastidiamos demasiadas veces, por desconocimiento o inconsciencia, o ambas cosas a la vez. Y eso, aunque nuestro trabajo consiste en juntar palabras con sentido.

En fin, que la reflexión viene a cuento por lo que dijo el candidato a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, en una entrevista con Catalunya Ràdio. Dijo que le parecía que el club "estaba haciendo bullying" a Ter Stegen. Me parece una afirmación fuera de lugar y exagerada, y una falta de consideración y respeto hacia las personas que sí son víctimas de bullying, utilizar este término en el fútbol profesional y en un club como el FC Barcelona. Ni bullying, ni mobbing, que sería el equivalente a nivel empresarial.

El Barça tiene todo el derecho a decidir que, a partir de la próxima temporada, quiere renovar la portería y quiere empezar a hacerlo con Joan Garcia, que Ter Stegen no tiene cabida y que mientras no pueda confiar en Kochen, por ejemplo, prefiere tener a Szczesny de portero con experiencia por si el de Sallent 'fa llufa'.

Y entiendo que Deco, Flick y Laporta, uno u otro o los tres, se lo habrán explicado claramente y que le habrán dicho que tendrá que buscarse otro equipo, que es lo mejor que puede hacer porque bien querrá jugar el Mundial del próximo año. Y como tiene contrato, también está claro que el bueno de Ter Stegen lo hará valer para sacar todo lo que pueda.

Y también es verdad que si no se lo hubieran contado y se hubiera enterado por la prensa, estaría muy mal tratado y no se entendería. Sin embargo, no hace falta décadas de experiencia para saber que nunca te puedes creer a nadie del todo, ni al club, ni a los jugadores, ni a sus agente, porque todo el mundo explica lo que más le conviente en cada momento.