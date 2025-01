El bueno, el feo y los malos

Joan Laporta compareció ante la prensa tras las últimas semanas plagadas de tensión / JAVIER FERRÁNDIZ

Cero autocrítica, teorías de la conspiración, reparto de carnets de buen barcelonista y buen periodista, victimismo y un relato basado en ‘el mundo contra mí’ fueron los ejes principales en los que basó Joan Laporta su comparecencia ante los medios de comunicación. Vaya por delante que quien esto firma, con casi cuarenta años de profesión a sus espaldas, agradece la libertad de expresión que permiten el club y su presidente. Actos como el de ayer -y tantos y tantos otros en los últimos lustros- serían del todo imposibles en ‘territorio Florentino’, al que Laporta cuidó y evitó en sus casi dos horas de comparecencia. Curioso. O no. Los besos y abrazos que vimos en Arabia responden a una relación que el presidente del Real Madrid también mima, algo que una parte del madridismo (el sociológico y el territorial) y su prolongación en el palco no acaban de comprender. Pero a él nadie le tose. Los carnets allí no sólo están repartidos: los tatúan. Así no se borran.

Los papeles de esta película quedaron distribuidos desde el minuto uno del rodaje. El bueno, Joan Laporta. El feo, un mandatario blanco que pasó y pasará de puntillas. Los malos, oposición, periodistas e instituciones (léase LaLiga y la Federación Española de Fútbol presididas por dos madridistas de corazón como Tebas y Louzán).

Joan Laporta saltó al ruedo envuelto en el capote del victimismo y el populismo. Pisaba arena conocida y le apetecía revolcarse en ella. No es nuevo en esta plaza y sabe moverse como nadie entre la emoción y la demagogia. Él es la resistencia, el que enarbola la bandera de la lucha ante un enemigo externo e interno que le molesta enormemente porque no acepta la crítica. El que afila la pluma, es sospechoso. Y el que no aplaude el discurso, un mal barcelonista. Porque si le atacas es que no quieres al Barça.

Llegamos hasta aquí porque no se llegó donde tocaba. Que Pau Víctor y Dani Olmo vivieran este via crucis, al que hay que sumar las primeras semanas de la temporada, no es de recibo. Congratularse de lograr el 1:1 cuando es lo que debería ser, y no en tiempo de descuento, no es una victoria. Es un deber. Cuestionar la profesionalidad de una junta directiva y un staff ejecutivo cuando el propio Laporta habla de dirigir la entidad “como una familia” y su núcleo duro no está a la altura de lo que exige un club del siglo XXI no es quererlo mal: es querer que sea el mejor. Preguntarse por la poca transparencia a la hora de explicar determinadas compras, ventas y comisiones no es conspirar, es querer saber. Por información, los periodistas. Por derecho, los socios. Y cuestionar los guiños que esta junta directiva dedica a los Emiratos y a Arabia, es preguntarse en qué estado se encuentran los principios y los valores que sustentan al FC Barcelona. Cuestionarlo no es un crimen. Lo que sucede allí, quizá sí.

Cuando la intuición y la confianza en uno mismo es la base de la gestión de una entidad tan importante como la que nos ocupa, no me extraña que se finiquiten los éxitos institucionales con un corte de mangas. Ya saben ustedes que hay buenos, malos y feos tanto como ‘botifarres’ blancas, negras y de huevo. Casi mejor en plural, ¿no? Lo digo para estar en línea con lo que toca, según el libro de estilo de Joan Laporta.