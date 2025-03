El bueno, el feo y el malo en Austin

El podio de Austin con Àlex Márquez, Pecco Bagnaia y Fabio DiGianantonio / EFE

Al más puro estilo de los spaghetti western que tan populares se hicieron en Italia en la década de los sesenta y los setenta, el GP de las Américas se convirtió en todo un duelo en el oeste con su bueno, su feo y su malo, al menos metafóricamente hablando.

Sin duda, el gran damnificado fue Marc Márquez que en esta cita representó al malo. Y no por su actitud o sus resultados, sino por cómo sucedió. Cuando todo apuntaba a otro fin de semana perfecto, después de conseguir la pole y la victoria en la sprint, el de Cervera hizo lo más inesperado y se fue al suelo cuando lideraba en solitario. Una situación que entra dentro de lo posible pero que nadie se esperaba.

En su habitual carácter luchador, Márquez volvió a pista pero la moto había perdido la estribera y el freno en la caída. Era un riesgo demasiado alto, de esos que hubiera tomado el Marc de antes de 2020. Durante unas vueltas lo fue, poniendo en peligro tanto su competición como la del resto, pero se dio cuenta a tiempo de que esa situación era insostenible y peligrosa y tomó el camino a los garajes. Era la decisión correcta.

El feo de este western fue sin duda el protocolo de salida. Cuando todo está más que pormenorizado en la normativa, al declararse la carrera en mojado se desató el caos en la parrilla. Nervios, mecánicos corriendo, el coche de seguridad chocando con las protecciones, dudas y poco tiempo tras una vuelta de reconocimiento que no aclaró el panorama, sino al contrario. Había que hacer algo y Marc Márquez fue de nuevo el más listo de la clase y se la jugó. Esperó al último momento, saltó de su moto y corrió a boxes para cambiar su moto, esperando que la mayoría le siguiera. Y lo hicieron, empezando por su compañero Pecco Bagnaia. Si no lo hubieran seguido, hubiera sido un error épico, pero tiene demasiado peso en el campeonato como para no imitarlo.

La triquiñuela consiguió el efecto esperado y dirección de carrera se vio obligada a sacar bandera roja y posponer la salida. No fue la decisión más correcta o la mejor forma de hacerlo pero en el amor y en la guerra, todo vale, ¿o no?

Por último, los buenos en este escenario fueron Àlex Márquez y Pecco Bagnaia. El menor de los Márquez volvió a ser segundo, una vez más, y ya van seis, pero esa regularidad, ese ser el eterno 'segundón' le ha valido un premio mayor, ser por primera vez líder de la general de MotoGP. El otro que recibió la parte buena de esta película fue el italiano, necesitado de un buen resultado después de que su compañero de equipo le haya pasado la mano por la cara no una, ni dos, sino cinco veces en seis carreras. Lo consiguió por un error de su rival, cierto, pero no por ello tiene menos mérito. Su única opción era estar ahí, agazapado, esperando su momento, y el momento llegó. Cuando menos se le esperaba y cuando más se le necesitaba. Y es que, aunque el golpe para Marc y sus fans haya sido duro, esa caída da un punto más de espectáculo a un mundial que iba camino de convertirse en un aburrido 'día de la marmota'.