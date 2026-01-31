Otro buen mercado de Deco

El próximo lunes, cuando se llegue a la medianoche, se dará por cerrado el mercado de fichajes en este mercado de invierno. Y volverá a ser positivo para el Barça. Como ya lo fue el de verano teniendo en cuenta las limitaciones que tiene el club por el fair play financiero de LaLiga.

Entonces, el club azulgrana contrató a Joan Garcia, quien está llamado a ser, si no lo es ya, uno de los mejores porteros del mundo. Sabían en el Barça que los porteros ganan títulos y por ello la dirección deportiva que lidera Deco se lanzó a por el guardameta de Sallent. Se incorporó también a una joven promesa como Roony Bardghji que está mostrando nivel siempre que tiene minutos. Y Deco reaccionó rápido a la segunda espantá de Nico Williams logrando la cesión de Marcus Rashford, otro futbolista con buenos números en lo que se lleva de temporada y que está rindiendo mucho mejor que el futbolista del Athletic, con muchos problemas de pubalgia desde el pasado verano.

El buen mercado de verano ha tenido continuidad este invierno con el asterisco de Dro. Se lesionó Andreas Christensen y se buscó un central. Difícil incorporar uno que pudiese ofrecer rendimiento inmediato teniendo en cuenta el fair play financiero y que se busca uno contrastado para el próximo verano. El Barça no está en disposición de hacer como el Manchester City, que a las lesiones de Ruben Dias y Josko Gvardiol respondió pagando 23 millones de euros al Crystal Palace por Marc Guéhi, central que acababa contrato el 30 de junio y al que querían los grandes de Europa. Por ello, Deco aprovechó las ganas de Joao Cancelo de volver a Barcelona para incorporar a un defensa polivalente que puede jugar en ambas bandas y liberar en algunos partidos a Koundé y Gerard Martín para actuar en el centro de la defensa. Además, se ha resuelto la difícil convivencia de tres porteros de nivel con la salida de Ter Stegen al Girona en forma de cesión. La salida de Dro no es buena y sí inesperada porque se creía mucho en él, pero poco se podía hacer cuando el jugador había decidido marcharse en busca de más minutos. Como mínimo, se ha podido ingresar algo más de ocho millones de euros por él.

La guinda de esta ventana invernal, que ha tenido también movimientos importantes tanto de salida como de entrada por lo que respecta al filial, con apuestas por jugadores jóvenes extranjeros de nivel, la ha puesto la dirección deportiva este mismo viernes con el anuncio de la renovación de Fermín hasta el 30 de junio de 2031, un movimiento muy importante teniendo en cuenta la enorme calidad del andaluz y el interés que han mostrado en él clubes importantes como el Chelsea.