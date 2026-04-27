Brutal récord mundial de maratón, pero no me fío de Kenia... ni de Coe

El atletismo ha roto este domingo en la Maratón de Londres una de esas barreras que parecían imposibles años y décadas atrás. Al igual que sucedió cuando el estadounidense Jin Hines bajó de 10 segundos en 100 en los Juegos de México'68 (9.95) o cuando el entonces soviético Sergey Bubka superó los seis metros en pértiga en 1985 en París, esta vez ha pasado a la historia el 'muro' de las dos horas.

Sin olvidar que las zapatillas están jugando un papel decisivo en el mediofondo y en el fondo, el mítico keniano Eliud Kipchoge ya había corrido los 42.195 metros por debajo de los 120 minutos. Ahí World Athletics sí estuvo a la altura, ya que no homologó aquella marca lograda el 12 de octubre de 2019 en Viena en el INEOS 1:59 CHALLENGE. Lo hizo con liebres a rotación, rodeado de coches y con un láser marcando el ritmo.

Esta vez ha sido en una maratón al uso y el nuevo 'rey' de la maratón es el keniano Sabastian Sawe con un registro prodigioso (1h:59.30), rebajando el récord anterior que poseía desde el 8 de octubre de 2023 el keniano Kelvin Kiptum (2h:00.35), brutalmente asesinado en Kenia el 11 de febrero de 2024. Lo curioso del caso es que ya tiene 31 años y su mejor registro hasta este domingo eran los 2h:02:05 que logró hace dos años en Valencia.

La keniana Ruth Chepngetich, 'recordwoman' mundial de maratón, está sancionada por dopaje / EUROPA PRESS

El campeón del mundo de medio maratón en Riga en 2023 no fue el único que hizo historia, ya que el laureado etíope Yomif Kejelcha también rompió en Londres la barrera de las dos horas con 1h:59.41. El abisinio sí es un reputado atleta de elite, ya que cuenta en su palmarés con dos oros universales bajo techo en 3.000 metros, dos platas al aire libre en 10.000 y una plata mundial en ruta en 5 km en la citada competición en Letonia en 2023.

El problema es que cada vez cuesta más fiarse del atletismo keniano, envuelto en una espiral sin límites con el dopaje. Da incluso miedo echar un vistazo a las cifras oficiales de Athletics Integrity Unit, la organización con sede en Mónaco que fundó World Athletics en abril de 2017 con el principal objetivo de combatir el dopaje: 119 atletas kenianos sancionados en 2024 y 140 en 2025. ¡259!

World Athletics estuvo muy rauda para excluir a Rusia del atletismo por el 'escándalo Rodchenkov', quien destacó un posible dopaje de Estado en este país. Sin embargo, ahora con Sebastian Coe el organismo no ha querido o no se ha terminado de atrever con Kenia. ¿Será porque es un país de la Commonwealth? ¿Será por no castigar en exceso a una de las principales vías de escape del país africano?

Sebastian Coe, muchas más dudas que certezas al frente de World Athletics / EFE

Los principales damnificados son los atletas kenianos limpios, que también los hay y son la mayoría en una nación que ha logrado 38 oros, 43 platas y 36 bronces olímpicos en atletismo y todos en carreras, a excepción de la histórica plata en jabalina del excampeón mundial Julius Yego en Río 2016. Por tanto, admiración total por Sabastian Sawe, quien merece entrar en la historia del atletismo.

Sin embargo, esta sucesión de positivos ya se llevó por delante a la 'recordwoman' mundial Ruth Chepngetich (2h:09.56), pero conserva la plusmarca y la sanción de tres años a la carta le permitirá disputar los Juegos de Los Ángeles en 2028. Es el gran problema del atletismo con Sebastian Coe, la falta de equidad. Depende del que cometa un fallo, el castigo puede ser uno u otro. Si yo fuese atleta, me nacionalizaría por un país de la Commonwealth.