Brujas-Barça: el físico contra el talento

El Barça quiere repetir el triunfo logrado ante Olympiacos en Montjuïc / AFP7

Los partidos de la Liga de Campeones son muy atractivos para los seguidores y también para los jugadores. Los estadios llenos motivan al jugador porque está en juego su prestigio europeo, el del club y, a nivel económico puede suponer un plus importante. Sobre todo para los equipos inferiores a los grandes clubes, jugando en casa suele ser el partido del año. Es el caso del partido que enfrenta al Brujas contra el Barça.

Los dos equipos son segundos en sus ligas; en la Champions, el Barça es noveno y el Brujas, vigésimo. De tres partidos, el Barça ha ganado dos y ha perdido uno, con un balance de goles de 9:4, mientras que el Brujas ha ganado uno (contra el Mónaco) y ha perdido dos, con un balance de 5:7. La diferencia es que el Barça jugó dos partidos en casa y uno fuera, y el Brujas dos fuera y uno en casa. Los belgas salieron goleados (4-0) contra el Bayern en Múnich, perdieron 2-1 en el campo del Atalanta (0-1 hasta el 74') y ganaron 4-1 al Mónaco en Bélgica (3-0 al descanso).

¿Cómo es el Brujas?

Este verano el club apostó por rejuvenecer la plantilla. Traspasó a Ardon Jashari al Milan, Maxim De Cuyper al Brighton, Chemsdine Talbi al Sunderland, Ferran Jutglà al Celta y en antes, en enero, a Skov Olsen al Wolfsburgo. Las incorporaciones más destacadas han sido Ludovit Reis (Hamburgo), Nicolo Tresoldi (Hannover 96), Carlos Forbs (Ajax) y Aleksandar Stankovic (Inter). Teniendo en cuenta la relación de altas y bajas, la plantilla de la temporada pasada tenía más calidad.

Hans Vanaken es una de las referencias en el centro del campo del Brujas / EFE

La liga belga, la Jupiler Pro League, destaca por la exigencia física, que requiere una intensidad notable para competir. Evidentemente es necesario tener calidad individual y creatividad, pero el nivel físico es importante. Sus fichajes deben tener ese perfil. El logotipo de la liga es un toro, y no es casualidad. Repasando a sus grandes equipos, es difícil ver a jugadores con el físico de Casadó en el mediocampo, Èric como central o Ferran como delantero centro. En la liga belga, en todas las líneas —sobre todo en los centrales y los delanteros— la altura media ronda el 1,90 m. El Brujas es así.

El Brujas suele estructurarse en un 4-2-3-1 en ataque y un 4-5-1 en defensa. En algunos partidos ha jugado un 4-3-3, pero en los tres de Champions y en los importantes de liga ha usado el 4-2-3-1. Apuesta por un fútbol moderno que combina posesión, presión alta y transiciones rápidas ofensivas. Cuando tiene el balón busca dominar la posesión (alrededor del 58 %) y progresar con pases hasta el último tercio. Sus centrocampistas y atacantes trabajan mucho por los carriles externos y los laterales se asocian con los extremos. Según el rival, varían su versatilidad táctica sin perder identidad.

La afición del Brujas, en el campo del Atalanta en la presente edición de la Champions / EFE

En su propia liga intenta ser más dominante y ofensivo, mientras que en Europa presta mayor atención a la fase defensiva, buscando equilibrio con transiciones rápidas. Contra el Atalanta mostró notable disciplina táctica y apostó por el contragolpe tras un buen posicionamiento defensivo. Frente a equipos de mayor nivel, el Brujas se adapta para ser más cauto, buscando posesión pero con más énfasis en no conceder espacios ni romper su orden defensivo. Es decir, en Europa no compite desde la posesión, sino desde la concentración y el orden táctico, intentando que el rival no marque su ritmo de juego, cerrando líneas de pase y bloqueando los pasillos interiores. No regalan espacios entre líneas y obligan al contrario a jugar por fuera.

Sus puntos fuertes en ataque son la rápida circulación de sus centrocampistas: Vanaken (llegada y distribución), Maksimovic (recuperación y orientación) y Onyedika (equilibrio y coberturas). Bien dotados técnicamente, los tres son internacionales con sus países y capaces de filtrar pases verticales a los extremos Tzolis y Forbs, muy rápidos, o a los laterales Sabbe y Seys, atrevidos y de largo recorrido. Tresoldi, delantero centro, no está siendo muy efectivo esta temporada y carece de mucha movilidad. Mechele y Ordóñez, los dos centrales, son altos, potentes y contundentes, pero con dificultades en los duelos directos contra jugadores hábiles y rápidos. Es el punto más débil del Brujas en fase defensiva. Otro punto fuerte del equipo es el balón parado.

¿Qué debe hacer el Barça?

El Barça tendrá un día menos de descanso que el Brujas y las bajas importantes de Raphinha y Pedri. Sabiendo que ellos acumulan hasta cinco jugadores en el mediocampo en fase defensiva, la circulación de balón debe ser muy rápida, con pocos toques y mucho juego asociativo. Como también se atreven a presionar muy arriba, quedan expuestos al contrataque, y con las incorporaciones de los laterales azulgranas se puede generar superioridad en ataque.

En posesión, en zonas comprometidas, el Brujas no muestra mucha seguridad ni continuidad en los partidos de Champions. Hay que estar muy encima de los tres centrocampistas para robar el balón y buscar a Lamine, Rashford, Ferran o Lewandowski en profundidad, porque no están acostumbrados a transiciones defensivas rápidas y les cuesta reordenarse cuando el rival supera su primera línea de presión.

Además, como en su campeonato suelen ser superiores, no están habituados al ritmo de la Champions en cuanto a posesión y circulación. En muchos momentos han mostrado descontrol, sobre todo contra el Bayern, donde al descanso perdían 3-0. El Barça tiene más calidad individual y desde el primer minuto debe imponer su juego, reducir espacios y dominar el mediocampo.

De Jong será titular ante el Brujas en la Champions / DANI BARBEITO

Tzolis y Forbs son extremos muy rápidos, hábiles y atrevidos; será necesario que los centrales azulgranas estén atentos para cubrir las subidas de los laterales. Sobre todo, hay que impedir las filtraciones de pases en profundidad: el Barça deberá presionar de cerca a Vanaken, Onyedika y Maksimovic. En los últimos metros, por la envergadura de los centrales del Brujas y sus dificultades para defender en espacios reducidos, el Barça debe ser hábil en el juego asociativo y rápido en la ejecución para crear y marcar. Será un partido con mucha exigencia física. Es imprescindible una circulación de balón rápida, medir los toques y ser efectivos. En once partidos de liga, el Barça suma 28 goles; el Brujas, en trece, 21. En Champions, el Brujas ha marcado cinco y el Barça, nueve.

Claramente, la efectividad y la posesión están del lado del Barça, pero las estadísticas a veces no sirven porque el fútbol es fútbol, ¡y por eso nos apasiona!