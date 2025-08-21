Brizuela, Willy y una derrota para empezar a creer

Santi Yusta ejecuta una acción ofensiva ante Alemania / EFE

La selección española debe hacer una lectura muy positiva de la derrota de este jueves en la prórroga ante Alemania (105-106). Los de Sergio Scariolo tienen bastantes aspectos para seguir puliendo a exactamente siete días de su debut en el Eurobasket contra la Georgia de Toko Shengelia, pero cada vez hay más certezas.

El equipo recuperó a dos piezas clave como Darío Brizuela y Santi Aldama, mientras que sigue esperando al deseado Alberto Díaz y a Mario Saint-Supéry una vez que la baja de Alberto Abalde ya es definitiva y con la negativa confirmada de Lorenzo Brown antes del primer entrenamiento.

Lo primero que urgía mejorar era el tema físico y ahí han trabajado muy duro el seleccionador y sus jugadores. Ante una selección plagada de argumentos con Franz Wagner como líder y con Denis Schröder como gran escudero, España resistió hasta el final pese a los problemas con las faltas, el rebote ofensivo y las pérdidas.

Brizuela sigue firme en su progresión. Tras convertirse en un jugador clave para Peñarroya en su segunda temporada en el Barça, el donostiarra lideró ayer al equipo en su regreso tras unos leves problemas. Anotó 20 puntos, se echó a la selección a sus espaldas y... lástima del último tiro a la media vuelta que habría dado la victoria.

Scariolo conversa con Santi Aldama / EFE

Willy Hernangómez volvió a demostrar que le sienta muy bien la camiseta nacional. Con 15 puntos, siete rebotes y +24, fue el más valorado del equipo y se quedó a dos créditos de Wagner en una actuación que le debe servir para ganar en confianza. Un detalle. Con 103-104 aguantó la bola para forzar una falta y anotó los dos tiros libres. ¡11 de 13! Incluso anotó dos veces de media distancia.

Scariolo volvió a demostrar que siempre es capaz de hacer un equipo reconocible. Y si no... ¿cómo se explica que el debutante Álvaro Cárdenas anotase cuatro puntos y se atreviese contra la campeona mundial? Son detalles que suman, como el crecimiento de Jaime Pradilla o los buenos minutos de Joel Parra y Josep Puerto.

También destacó la vuelta de Santi Aldama, aún falto de entrenamientos y llamado a ser un referente en el Eurobasket. En el 'debe', 21 pérdidas son excesivas y urge reducirlas con mención especial para el joven De Larrea (cinco) en su principal aspecto a corregir. Además, España concedió 15 rebotes en su aro (atrapó 14 en el alemán) y su rival lanzó 37 tiros libres.

En su despedida de la selección, Sergio Scariolo no está dispuesto a tirar la toalla pese a que se curase en salud aludiendo a que no siempre habrá "un milagro" en el Eurobasket. El italiano es un currante nato y sabe crear un ambiente de confianza en el vestuario que ha sido clave en los éxitos pasados. España está más cerca, pero aún no le llega. ¿Logrará dar este último paso?