¡Bravo, Eric!: el central al que solo quiso Hansi Flick

Eric Garcia, con su camiseta en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva / Leonardo Gerzon

Cualquier otro futbolista habría bajado ya los brazos en el Barça tras la historia que ha portagonizado Eric Garcia en el club blaugrana. Pocos recordarán ahora cómo y cuando fichó procedente del Manchester City y lo que le hicieron pasar. Porque el entonces director deportivo, Ramon Planes, le tenía ligado por una cantidad ínfima en enero del 2021 a seis meses de terminar su contrato en el Manchester City y los precandidatos a la presidencia del club, especialmente Joan Laporta. tumbaron aquel fichaje para no pagar.

El central aguantó en Inglaterra y pudo llegar en verano aceptando una rebaja sustancial de lo que se le había ofrecido en principio. Fue su primer esfuerzo para volver a vestir la camiseta blaugrana, un sueño que al final le dejaron cumplir tras unas negociaciones en las que, quizás, no todos hubiesen acabado aceptando.

Eric plantó al City para hacerse grande en el Barça y Luis Enrique le dio un premio gordo en la selección, pero con Xavi Hernández en el banquillo tuvo que vivir otra afrenta difícil de explicar. No le quiso y se forzó su salida hacia el Girona, equipo en el que demostró que quizás estaba mucho más capacitado que otros que sí se quedaron en la plantilla blaugrana. Sin quejarse, Eric regresó al Barça y dio motivos a Hansi Flick para que le premiara. Tantos, que el alemán le ha convertido en uno de sus futbolistas insustituibles. Por su carácter, por su polivalencia y por su inteligencia sobre el césped. Juegue dónde juegue, con él ahora el Barça mejora. Y eso en la elite le deja como uno de los futbolistas llamados a ser tarde o temprano capitán del equipo.

Tanta ha sido su paciencia que, incluso, ha aceptado que el Barça y la dirección deportiva le pusiera a la cola de las renovaciones de forma incomprensible. Y por lo que se intuye de las últimas declaraciones de Deco, parece que demasiado premio salarial no le van a dar. Eric se ha ganado por méritos propios tener un puesto en el once titular. Y eso tiene un precio. El que lo tiene claro es Hansi Flick, casi el único que ha sabido valorar a un futbolista que vale por dos.