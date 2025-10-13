Opinión
La botella de cava del resultón Laporta
No hacía falta que lo verbalizara porque lo sabíamos todos: a Joan Laporta le gusta ser presidente del Barça, y no lo disimula. Con él se han vivido algunas de las mejores temporadas de la historia del club y, también, algunas de las imágenes más surrealistas de un presidente.
Laporta es el invitado ideal para un show nocturno como Bestial, de Bibiana Ballbè, que se emitió ayer en TV3. “Cuando me enfado soy como una botella de cava: exploto, pero me dura poco”, explicó el presidente del Barça en otra evidencia de su cambiante personalidad. Durante el programa no se enfadó. Todo lo contrario. A lo largo de la hora y veinte que dura Bestial, se mostró tranquilo, bromista, participativo y sacó a relucir sus dotes de showman.
Se puede dudar de su palabra, discrepar de su manera de gestionar el club e, incluso, poner en cuestión sus valores, pero nadie puede disentir de que es un tipo divertido. Respondió a todas las cuestiones de Bibiana, a las provocaciones de Santi Millán y a las repreguntas de Judit Mascó, y proclamó de nuevo su devoción por Johan Cruyff, al que considera el dios del Barça, por encima de Leo Messi. Eso sí, dijo que desea poder hacer el homenaje que se merece quien ha sido el mejor futbolista de la historia del club. Respecto a Hansi Flick, alabó su profesionalidad y dejó esta inquietante frase: “Es muy exigente, no le puedes cambiar los planes, pero estoy muy a gusto con él”.
No rehusó en ningún momento las preguntas personales y habló de sus hijos, de sus relaciones de pareja —afirmó que ahora está soltero—, de sus personas de máxima confianza dentro del club e insistió en que el presidente del Barça siempre debe decir la verdad y que odia la mentira.
En fin, que acabó siendo el protagonista del plató tras afirmar que se siente “resultón” y que prefiere el sexo al dinero. Respecto a esta última afirmación, seguro que nadie pone en duda que sea verdad. Pues eso, que anoche vimos a un Laporta en estado puro: para unos, un líder; para otros, un bochorno.
- Matías Fernández-Pardo, el jugador que ha rechazado cuatro veces a la selección española
- El futuro de Lewandowski se aleja del Barça
- El dardo de Marc Guiu a Hansi Flick
- Resultados del Mr Olympia 2025: Classic Physique, Open, 212, Men's Physique y ganadores de todas las categorías
- Julia Cañas, doctora en neuroftalmología, tajante sobre las gafas amarillas de Marcos Llorente: 'No sirven para nada
- Me llamó Guardiola, pensaba que era una broma y le dije que estaba ocupado
- Jan Virgili valida la estrategia de Deco
- Unai Simón, sobre el homenaje a Palestina en San Mamés: 'Me dio mucha pena que no se viera en televisión