Que os vaya bonito otra vez

Se empieza a instalar el césped en el Spotify Camp Nou / SPORT

Me van a perdonar el momento ‘vintage’ pero ayer me llegó una fotografía de la que esto firma junto a Ronaldinho. Él, en su ‘prime’ como futbolista. Yo, en activo como hoy. Tempus fugit. Ay, los recuerdos. Esos que nos llevan a aquel verano en el que aterrizó un joven brasileño en el FC Barcelona y lo revolucionó todo. Aquel pesimismo enquistado se tornó alegría gracias, entre otras cosas, a lo que aquel chaval aportaba en el campo y fuera de él. Alegría. ‘Jogo bonito’. Positividad. A partir de ahí, ya conocen ustedes la historia. La de los éxitos (muchos) y la de un final agridulce que, con el tiempo, se ha convertido en un capítulo de la historia blaugrana que la mayoría recuerda con cariño.

La personalidad culer no destaca, precisamente, por su optimismo. Pero a poco que le dés, despierta y se entrega. Así lo vivimos esta última temporada en la que lo insititucional y patrimonial caminaba en paralelo a lo deportivo. A un equipo al que yo le otorgo el apellido de Flick y el nombre de pila de todos los chavales y veteranos que se dejaron la piel en el intento de ser mejores. Y ganadores. Consiguieron lo que ni el ser más entusiasta podía imaginar. Por no hablar del socio y la socia que se dejaba la salud subiendo a Montjuïc los años anteriores y el presente. Apostar por lo desconocido es profesión de riesgo y los que lo hicieron merecen un mural en el nuevo estadio, al que no saben cuando van a volver. El Gamper se disputará en el Johan Cruyff donde muchos se preguntan la ubicación de los vip’s que han pagado el gusto y las ganas con anterioridad. Mucha anterioridad, que diría áquel. Quiénes conocemos el lugar, centro neurálgico del Femení, intentamos ubicarlos más allá del pequeño palco con que cuenta la instalación. Los turistas están asegurados. La caja, siempre menguante en los últimos tiempos, se asegurará el lleno a un alto precio pero no conseguirá los beneficios esperados dada la estrechez del espacio. La campaña que protagonizó el presidente de la entidad alentando al pueblo a estrenar el Nou Camp Nou también se quedó en el limbo. Según informó ayer El Chiringuito, las obras se dividirán en cuatro fases: la primera acogerá a 27.000 espectadores, la 1b a 45.000, la 1c a 60.000 y la fase 2 ya incluirá a la tercera gradería. ¿Fechas? Mejor no me atrevo a darlas, visto lo visto.

Y por lo demás, ¿qué hemos visto en esta gira asiática de pretemporada? Pues a un Barça ilusionante. A un equipo ambicioso. A una estrella mundial, Lamine Yamal, a la que no hay que ponerle un ‘pero’ y sí un sobresaliente en actitud y en calidad. A un entrenador que, a diferencia del verano pasado, ha podido gestionar minutos y no ha tenido ningún susto. Cuando Pau Cubarsí se tiró al suelo en el último encuentro en Corea, vi a Hansi preocupadísimo. Por fortuna, sólo fue un susto. Pero el técnico y su staff saben lo que les espera esta temporada con Liga, Champions, Copa, Supercopa y un Mundial a la vista. Nadie quiere perder. Nadie quiere renunciar. Y todos saben que la excelencia pasa por el balón. Por lo efectivo y por la preciosura. Que os vaya bonito y que lo disfrutemos todos. Otra vez.