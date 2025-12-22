Bon Yamal i feliç any 2026

El año está por despedirse y llegamos a las fechas navideñas con un Barça de dulce y un Real Madrid repleto de dudas. El fichaje de Xabi Alonso nos hacía pensar que el equipo blanco volvería a competir a su máximo nivel, que esta temporada se complicaría el campeonato, pero nada más lejos de la realidad, el Madrid está igual o peor que el año pasado.

Cierto es que el entrenador poco puede hacer con una plantilla que prefiere atacar los reservados de las discotecas madrileñas en vez de asomarse al área rival durante los partidos. Está todo descompuesto. Demasiadas estrellas, demasiado ego y muy poco compromiso.

Que Mbappé acabe el año con unos números estratosféricos sin haber ganado nada, explica a la perfección dos cosas; en el Real Madrid solo se salva él (y Courtois) y que el Barça tiene un equipo perfectamente forjado.

Es un equipo de verdad, un grupo de amigos con una idea clara dibujada por un genio llamado Flick. El alemán, enamorado del equipo y de la ciudad, lo tenía claro desde el principio, sabía que a pesar de esos partidos flojos donde surgieron dudas, cuando recuperásemos el mejor nivel físico de muchos jugadores tocados, volveríamos a ser imbatibles.

Y así está siendo. Desde la derrota ante el Chelsea, siete victorias y un juego sublime. No hay jugador que no aporte al colectivo, cada una de las piezas está perfectamente colocada y todos comprometidos con el objetivo de al menos igualar las triunfantes hazañas del curso pasado.

Lamine Yamal, la gran estrella de este equipazo, tras pasar por un bache por culpa de unos dolores que no le permitían rendir a su máximo nivel, está volviendo a demostrar que a sus dieciocho años el único que puede sentarse en su mesa es Mbappé. Vuelve a tener esa velocidad que genera constantemente peligro y esa inteligencia y visión de juego no acordes con su corta edad.

Mientras en la capital divagan entre silbidos y un juego pésimo que tratan de esconder detrás de la patraña de Negreira, en Barcelona –la capital del buen fútbol– encaramos las fiestas entre aplausos, ilusión y la ciudad repleta de niños vestidos con la camiseta blaugrana.

Así da gusto celebrar estos días entre amigos y familiares. A todos, seáis culés, béticos, colchoneros, merengues o de otro equipo; Bon Yamal i feliç any 2026.