El bochorno de la Liga que no sabe venderse

Faltan menos de dos semanas para que empiece la Liga F y todavía no sabemos dónde podremos verla. Tampoco los clubes saben cuánto ingresarán por sus derechos audiovisuales. Parece difícil de explicar en una competición que lleva años reclamando ser considerada profesional. Y, sin embargo, este es el escenario con el que se afronta una nueva temporada.

Se habla constantemente de la WSL como el gran modelo a seguir. De que en Inglaterra hay más competitividad, más igualdad, más proyectos capaces de pelear arriba. Este ya es otro tema. Pero hay una pregunta que convendría hacerse antes de comparar una competición con la otra: ¿qué está haciendo la Liga F para aprovechar todo lo que tiene?

Porque talento no le falta. Al contrario. España es probablemente uno de los grandes viveros del fútbol femenino mundial. Aquí está el Barça, campeón de Europa cuatro de los últimos seis años y considerado el mejor equipo del mundo. De aquí han salido las dos Balón de Oro que han dominado las últimas cinco ediciones. Aquí está una selección que fue campeona del mundo y que ha seguido acumulando títulos y reconocimientos. Aquí aparecen cada temporada nuevas futbolistas capaces de convertirse en referentes internacionales. Aquí están la mitad de las diez futbolistas más valiosas del mundo. Y, pese a todo eso, el producto sigue siendo terriblemente difícil de consumir. Igual deberíamos dejar de decir que el Barça es un problema para la competición y empezar a aprovechar todo lo que ha construido (solo).

No sabemos dónde ver los partidos. No hay una estrategia audiovisual que el aficionado entienda. No existe una sensación de evento alrededor de la competición. Los ingresos que reciben los clubes campeones de las competiciones nacionales son lamentables comparados con otros países y eso también repercute en el producto. La comparación con Inglaterra debería servir para algo más que para decir que la WSL es más competitiva. Debería servir para preguntarse por qué allí han conseguido construir un producto que genera interés incluso más allá de sus grandes clubes y aquí no hemos sabido hacerlo con una materia prima extraordinaria.

Y la responsabilidad no es únicamente de quienes gestionan la Liga F. Los clubes también tienen su parte. Son ellos quienes han respaldado el modelo y quienes deberían exigir que una competición profesional funcione como tal. Exigir no significa únicamente reclamar más ingresos: significa reclamar planificación, estrategia, promoción y un producto que esté a la altura de las futbolistas que lo protagonizan. Una normativa que en vez de perjudicar a los clubes que invierten, fomente que lo hagan, como en otros países como Inglaterra.

Porque el problema no es que el fútbol femenino español no tenga valor. El problema es que no parece que nadie sepa venderlo. La Liga F tiene al Barça, al Real Madrid, al Atlético, a la Real Sociedad, a clubes históricos del fútbol femenino, a grandes internacionales, a jóvenes que están llamadas a dominar el fútbol mundial y a una cantera que no deja de producir talento. Tiene, además, una historia reciente de éxitos internacionales que cualquier competición querría tener como escaparate. Y aun así, a menos de dos semanas del inicio, seguimos esperando para saber cómo verla.

Quizá la pregunta no debería ser por qué la Liga F no puede competir con la inglesa. Quizá debería ser por qué una competición que tiene tanto talento, tantos nombres y tantos argumentos sigue haciendo tan poco para convertirlos en un producto atractivo. El problema no es el talento. El problema es todo lo que se hace —o no se hace— con él