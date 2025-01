Del 'blue monday' al 'crazy tuesday'

Raphinha culminó la brillante remontada ante el Benfica / JAVI FERRANDIZ

El lunes fue intenso y desapacible. Un ‘blue monday’ en toda regla. En Estados Unidos y en Barcelona. De Trump está todo dicho y escrito. Yo sólo añadiré que Dios nos coja confesados y que, si aún estuviera en pie, iría de rodillas a la capilla del Camp Nou a pedir lo imposible. En la Ciutat de la Justicia, otro presidente pasaba palabra del tema que le había llevado hasta allí para darle cera al arbitraje sufrido en el campo del Getafe. Puertas afuera, la cosa era regatear que acudía tras ser acusado de haber presuntamente estafado 4,7 millones de euros a una familia que había ganado 34 millones de euros en la lotería primitiva. Puertas adentro, donde declaró durante más de una hora, negó haber firmado ni haber participado en nada.

Genio y figura, Joan Laporta captó la atención mediática calificando de “escándalo” lo vivido en Butarque. Le siguió el hilo Hansi Flick, que ya se ha adaptado e integrado feliz a la ciudad condal a la par que asiste indignado al bajo nivel -por decirlo fino- del arbitraje español. Presidente y entrenador se subieron al avión empeñados en mejorar un lunes tristón al que precedió un fin de semana gris plomo.

El inicio del martes no fue mejor. De hecho, fue bastante peor. Dos mil culers siguieron al FC Barcelona hasta Lisboa apartando nubarrones y centrándose en animar a los suyos. Confianza en el equipo la hay. Gusta este grupo plagado de jugadores talentosos, veteranos enchufados y con un técnico al mando que ya avisó el lunes que ganar una Champions es algo complicadísimo. Es por ello que optó por alinear a Szczesny, del que habló maravillas en la previa y que volvió a dejar al Barça con el trasero al aire. Ya fue expulsado en la final de la Supercopa pero sus compañeros se dejaron la piel y perpetraron una ‘manita’ inolvidable ante el eterno rival. Experiencia internacional la tiene, seguro. Minutos y seguridad, bastante menos. Me imagino a Ter Stegen mordiéndose los puños y a Iñaki Peña, en el banquillo, las uñas. Es tan impronunciable su apellido como alguna de sus salidas.

Capaz de lo mejor y de lo peor, este Barça nos desconcierta y nos vuelve absolutamente locos. Muchos de los goles que ha encajado esta temporada son fruto de errores propios, más que de las virtudes del rival. Ante el Benfica nos temimos lo peor. Llegaron goles para unos y para otros sin ningún tipo de sentido. Llegaron rayos y truenos en el minuto 56, cuando el resultado seguía siendo 3-1. Llegaron ángeles cabreados desde el cielo pidiéndole a gritos a Flick que llegaran los cambios porque daba la sensación que los titulares estaban quemados y decepcionados. Y llegó el mejor gol de cabeza, lo más surrealista que he visto en los últimos años, firmado por Raphinha. Un regalo increíble que provocó el silencio entre la lluvia. No lo celebró nadie, una cosa rarísima. Quizá por ello, el Barça no se lo creyó. Y a los dos minutos llegó el cuarto de los locales, firmado por Araujo en propia puerta. Y también un segundo penalty a favor que supuso el doblete de Lewandowski.

Tres goles peculiares en un partido plagado de situaciones dadaístas al que se sumó el golazo de Eric García que suponía el empate. Pero en el tiempo de descuento sumamos la énesima pirueta loca y llegó otra ‘manita’ gracias a Raphinha. Sacaron el orgullo porque van a por todas sea como sea. Un auténtico frenesí sin sentido y sin miedo que nos hizo firmar contrato de por vida con los martes, aunque caigan chuzos de punta. ¡Que vivan los ‘crazy tuesday’!