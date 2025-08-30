Bienvenidos al Laminepedrismo

Lamine Yamal y Pedri, en el Valladolid - FC Barcelona / Valentí Enrich

Dos jornadas de Liga dan para poco o para mucho, según se mire. Por un lado, es matemáticamente seguro que solo son alrededor del cinco por ciento de la competición, menos aún si incluimos la temporada entera en la ecuación, con su Champions, su Copa, su Supercopa... Pero por otro, da para intuir las fortalezas y las debilidades de los equipos, sus novedades, sus estilos, sus tácticas y sus cracks. Los buenos ya están arriba y los malos, abajo. Hay dudas con el Atlético, por ejemplo, incógnitas en el Madrid y confianza en el Barça. El equipo de Flick es el que mejores sensaciones ofrece, sigue con la misma proyección y brillantez de la temporada pasada. El Barcelona mantiene la base del equipo que se paseó en la Liga y se quedó a un minuto de la final de Champions, sigue con su innegociable estilo de juego y, sobretodo, cuenta con los dos jugadores más diferenciales en sus puestos, Pedri y Lamine. En el Madrid, entrenador nuevo, fichajes por adaptar y sí, ha mejorado Mbappé, pero ha empeorado Vinicius.

El fútbol es cosa de once, pero cuando tienes a uno o dos jugadores determinantes que se lleven bien y a diez o nueve jugadores extraordinarios, el equipo suele convertirse en imparable. La historia no miente: Messi, Ronaldinho, Cruyff (Ajax), Kubala, Cristiano, Zidane, Di Stéfano, Maradona (Nápoles), Pelé... El Barça hizo alrededor de Messi (y de Xavi e Iniesta), el mejor equipo de su historia y, una vez acabado este ciclo, ha tenido la inmensa suerte —que en realidad no lo es, porque a Pedri había que ficharlo y a Lamine, moldearlo— de juntar a dos nuevos Balones de Oro in pectore: Pedri, 22 años, y Lamine Yamal, 18.

Estamos a las puertas de lo que puede ser una nueva década prodigiosa. El mejor centrocampista y el mejor futbolista del mundo que, además, han nacido para el estilo Barça. Aquí no hay problemas de adaptación ni de encaje ni de culturas, aquí hay un tándem para la historia y, aunque en el fútbol cualquier pronóstico es arriesgado, ambos siguen con paso firme y con su rendimiento ascendente. Han empezado la temporada en modo on, cada día son mejores que el anterior, lo que ya empieza a ser un milagro.

Sí, de acuerdo, Lamine Yamal es el genio, el crack que firmará el espectáculo y los títulos, pero Pedri es el cerebro que moverá el equipo. Como con Messi y Xavi/Iniesta. Llegado el caso, el crack canario también debería figurar en los honores de un equipo que tendrá nombre propio: el equipo de Pedri y Lamine Yamal, el "PedrínYamal". En cualquier caso, bienvenidos al Laminpedrismo. Lo disfrutaremos.