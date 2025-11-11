Bienvenido al ‘Spotify Camp Nou Leo Messi’

Hace unos días, Messi compartió imágenes de la fiesta de cumpleaños de su hijo Thiago en Miami que estaba decorada íntegramente con motivos del Barça. Este domingo por la noche, mientras los azulgranas jugaban en Vigo, hizo escala en Barcelona rumbo a Elche y, de incógnito, aprovechó para visitar el Camp Nou. Su vínculo con el club es tal que no ha querido esperar a la inauguración del estadio, a un partido o a que lo llamaran para recibir un homenaje.

La directiva no tenía constancia de la visita; fue el propio Leo quien publicó las imágenes en sus redes. Este martes, además, SPORT ofrecerá en exclusiva sus palabras y reflexiones sobre el futuro.

Messi confiesa que quiere volver a vivir en Barcelona y que su adiós no fue como había soñado. Aspiró a ser un ‘one-club man’, pero las circunstancias lo llevaron a dejar el club por la puerta trasera.

Quizá por eso su reencuentro tampoco ha sido por la puerta grande. Que nadie le busque más lecturas: fue un gesto de amor incondicional al Barça. No liderará candidaturas ni hará campaña por nadie, aunque seguirá atento, desde la distancia, a cómo se usa su nombre y su imagen.

Y que no quepa duda: más pronto que tarde, Messi volverá al Camp Nou. La próxima vez, sí, debería hacerlo por la puerta más grande del nuevo estadio y con todos los honores. Una manera que ningún culé discutiría y que haría justicia a su trayectoria y amor por el club sería que el Spotify Camp Nou incorpore el nombre de Leo Messi a su denominación. Inaugurar el estadio, con la presencia de Leo y bajo el nombre de Spotify Camp Nou Leo Messi sería la mejor imagen para un club eternamente desunido.