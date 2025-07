Bienvenido, Mr. Martín

Jorge Martín fue uno de los grandes protagonistas en Brno / MotoGP

En 1953 se estrenaba en Madrid 'Bienvenido, Mr. Marshall', una cinta ambientada en Villar del Río, un pequeño pueblo castellano cuya vida se veía trastocada por la inminente visita de unos diplomáticos estadounidenses.

El pueblo entero se volcaba en esa futura llegada de los americanos, engalanando el pueblo entero para mostrar lo bueno y mejor de la cultura española. Final a parte (los americanos ni siquiera llegan a parar en el pueblo), la situación de Villar del Río en esa conocida película no debía diferir demasiado con lo que ha sido estos días el box de Aprilia.

El fichaje del madrileño fue uno de los grandes movimientos del pasado mercado y planteaba un futuro esperanzador para Aprilia, que se quedaba sin su 'Capitano' con la marcha de Aleix Espargaró. Martín llegaba como la gran apuesta pero apenas pudo probar su nueva moto, yéndose al suelo en la primera jornada de test. Tras dos operaciones y un largo período de recuperación, Qatar iba a suponer su incorporación al mundial, pero otra caída lo dejó fuera de juego. La desesperanza se apoderó del madrileño y el bombazo llegó hace unas semanas cuando saltaron los rumores sobre su posible salida del equipo.

El madrileño no quería seguir en el proyecto. En Aprilia no querían dejar salir a su estrella. El conflicto llegó a las altas instancias de Dorna y Carmelo Ezpeleta tomó cartas en el asunto: ningún piloto se va a inscribir si no es libre. Fin de la historia.

Como por arte de magia, el conflicto entre ambas partes parece haber desaparecido. Aprilia ha mejorada en el Mundial y Martín ha finalizado su recuperación. Brno era el fin de semana marcado y las cosas no pudieron salir mejor. Podio de Bezzecchi, Martín en los puntos, rostros emocionados, alegría contenido y buenas palabras. De puertas para afuera, a Martín lo han acogido en el box con los brazos abiertos y el madrileño ha respondido afirmando que el conflicto está zanjado. Al menos en las buenas pero... ¿qué pasará si vuelven a venir malas?

El conflicto podría haberse convertido en la novela de la temporada, pero parece que primará la profesionalidad, y aquí no ha pasado nada. Por el momento, todos pueden marcharse de vacaciones con buenas sensaciones. A la vuelta quedarán diez grandes premios para que esa relación se fortalezca, o se acabe de romper...