Bienvenida seas, temporada 25/26

Pau Cubarsí con su nuevo dorsal, el '5' de Iñigo Martínez / FCB

Las despedidas, dicen, son siempre tristes. Lo cierto es que la mayoría son complejas. Algunas, de difícil digestión. Y las definitivas, durísimas. Trasladado al mundo del fútbol, recordemos cuánto costó al barcelonismo cerrar la puerta del viejo Camp Nou, por mencionar un tema de latente actualidad. A muchos aún les cuesta superar un verano en el que echaron a Leo Messi y lo que costó recuperarse de semejante ausencia.

El club insiste en recordarlo —mala praxis comunicativa a mi entender— y se empeña en comparar al mejor jugador de la historia del fútbol con la nueva estrella del ídem, Lamine Yamal. Al chaval le gusta poco o nada el símil y, cuando tiene oportunidad, hace bandera de su deseo que no es otro que el de escribir su propia historia. Tranquilo. Ya tienes publicados unos cuantos capítulos de lo más exitoso y lo que se viene es una auténtica barbaridad, para indigestión de unos cuantos que habitan a seiscientos kilómetros.

Decir adiós es duro. Nadie esperaba el de Iñigo Martínez al que el FC Barcelona, generoso, dejó marchar a un club que le paga el doble y que permite al blaugrana menguar baja salarial. Bajo mi punto de vista y visto lo visto en los últimos meses, al central le quedaba una temporada estupenda por delante. Y, más allá del terreno de juego y con la necesidad que tiene el barcelonismo de implicación en la causa, un elemento indispensable para emitir, replicar y multiplicar mensajes propios. Pau Cubarsí hereda el ‘5’ y, con dieciocho años, se erige en el puntal de la defensa del Barça. Bienvenido y, sobre todo, bien hallado. A priori, el capitán Araujo completará la zaga. Otro al que voces del más allá y del más acá ubicaban lejos de la Ciutat Esportiva.

Una despedida que no se producirá pero que nadie descarte una llegada. Eso sí, que antes inscriban a los pendientes. Ya son cuatro veranos resistiendo las acometidas de una ola de sudores fríos que se une a la del calor reinante. Para no hurgar más en la herida, apunte rápido sobre el retorno al redil de Marc Ter Stegen. El portero cometió errores y la entidad, también. Pero, como casi siempre, Joan Laporta cogió el toro por los cuernos y el Gamper nos dejó las palabras —inteligentes y redimidoras— del alemán y a cinco porteros en nómina. Dos que no están inscritos, uno de baja, otro buscando una salida y el quinto, alucinando.

Si hay partidas complicadas, bienvenido sea el retorno de uno de los mejores equipos de Europa. Las seis mil almas que tuvieron la oportunidad de ver en directo al Barça de Flick 25/26 se fueron a casa pensando, seguro, que repetirán éxitos nacionales. De los internacionales, tienen muchos números. Individuales, todos. Pero lo que les volverá a empujar a pagar una entrada será el espectáculo y el buen fútbol que ofrece. No guarden los baberos de la pasada campaña. Los necesitarán en la presente. Bienvenida sea la nueva temporada.